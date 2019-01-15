Число жертв взрыва газа в Ростовской области возросло до двух человек

Ночью, 15 января, донские спасатели продолжили разбирать завалы на месте взрыва газа в городе Шахты Ростовской области и обнаружили тело еще одного погибшего, сообщили сотрудники МЧС. Предварительно, это женщина из квартиры № 72 печально известного дома на улице Хабарова, в которой и находился эпицентр взрыва. Ранее сообщалось, что в данном помещении проживала пенсионерка, преподавательница местного колледжа Людмила Власова. Вчера она не вышла на работу, и в учебном заведении не знали о ее местонахождении.

Добавим, что пока остается неизвестной судьба еще троих жильцов дома - женщин из квартиры № 68, что располагалась на восьмом этаже, как раз под 72-ой. Это семья Пашутиных - Ольга, Ирина и Татьяна. Вчера вечером в СМИ появилась информация, что их тела якобы уже обнаружены, но официальные источники опровергли ее.

Взрывной волной разрушены четыре квартиры в 9-этажке по адресу Хабарова, 16 в городе Шахты.Фото: Ольга ГОПАЛО

Также вчера вечером стало известно, что существует угроза обрушения части стены поврежденного дома, поэтому пришлось сократить число спасателей, работающих в эпицентре ЧП (там трудились около двух десятков человек одновременно).

Напомним, взрыв произошел рано утром, 14 января, в жилой 9-этажке в городе Шахты, на девятом этаже. Было разрушено четыре квартиры, в которых проживали 12 человек. В первые часы после трагедии спасатели обнаружили тело погибшей Виктории Лариковой, а затем достали живыми ее мужа и двухлетнюю дочку. Под завалами, по официальной версии, могли оставаться еще четыре человека, и вот, найдено тело одного из них. Возбуждено уголовное дело.

Офицер МЧС Алексей Белогубец рассказал об операции по спасению 2-летней Полины Лариковой из-под завалов в многоквартирном доме в Шахтах 00:00 00:00

Спасатели работают на высоте, в условиях угрозы обрушения конструкций здания.Фото: Правительство РО

Из дома было эвакуировано 140 человек. Большая часть из них поехала к родственникам, для остальных развернули пункт размещения в местной школе. К ночи более 30 человек были временно отправлены в гостиницу. Власти региона обещали, что люди, чьи квартиры стали непригодными для проживания вследствие взрыва, будут обеспечены взамен новым жильем.

Анна - очевидец ЧП в Шахтах 14 января 2019 00:00 00:00

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