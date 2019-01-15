2019-01-15T08:13:56+03:00
Происшествия

Число жертв взрыва газа в Ростовской области возросло до двух человек

Под завалами найдено еще одно тело
Илья БОГОМОЛОВ
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Спасателям приходится разгребать завалы на восьмом и девятом этажах.Спасателям приходится разгребать завалы на восьмом и девятом этажах.Фото: Правительство РО
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Ночью, 15 января, донские спасатели продолжили разбирать завалы на месте взрыва газа в городе Шахты Ростовской области и обнаружили тело еще одного погибшего, сообщили сотрудники МЧС. Предварительно, это женщина из квартиры № 72 печально известного дома на улице Хабарова, в которой и находился эпицентр взрыва. Ранее сообщалось, что в данном помещении проживала пенсионерка, преподавательница местного колледжа Людмила Власова. Вчера она не вышла на работу, и в учебном заведении не знали о ее местонахождении.

Добавим, что пока остается неизвестной судьба еще троих жильцов дома - женщин из квартиры № 68, что располагалась на восьмом этаже, как раз под 72-ой. Это семья Пашутиных - Ольга, Ирина и Татьяна. Вчера вечером в СМИ появилась информация, что их тела якобы уже обнаружены, но официальные источники опровергли ее.

Взрывной волной разрушены четыре квартиры в 9-этажке по адресу Хабарова, 16 в городе Шахты. Фото: Ольга ГОПАЛО

Взрывной волной разрушены четыре квартиры в 9-этажке по адресу Хабарова, 16 в городе Шахты.Фото: Ольга ГОПАЛО

Также вчера вечером стало известно, что существует угроза обрушения части стены поврежденного дома, поэтому пришлось сократить число спасателей, работающих в эпицентре ЧП (там трудились около двух десятков человек одновременно).

Напомним, взрыв произошел рано утром, 14 января, в жилой 9-этажке в городе Шахты, на девятом этаже. Было разрушено четыре квартиры, в которых проживали 12 человек. В первые часы после трагедии спасатели обнаружили тело погибшей Виктории Лариковой, а затем достали живыми ее мужа и двухлетнюю дочку. Под завалами, по официальной версии, могли оставаться еще четыре человека, и вот, найдено тело одного из них. Возбуждено уголовное дело.

Офицер МЧС Алексей Белогубец рассказал об операции по спасению 2-летней Полины Лариковой из-под завалов в многоквартирном доме в Шахтах

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Спасатели работают на высоте, в условиях угрозы обрушения конструкций здания. Фото: Правительство РО

Спасатели работают на высоте, в условиях угрозы обрушения конструкций здания.Фото: Правительство РО

Из дома было эвакуировано 140 человек. Большая часть из них поехала к родственникам, для остальных развернули пункт размещения в местной школе. К ночи более 30 человек были временно отправлены в гостиницу. Власти региона обещали, что люди, чьи квартиры стали непригодными для проживания вследствие взрыва, будут обеспечены взамен новым жильем.

Анна - очевидец ЧП в Шахтах 14 января 2019

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Офицер МЧС Алексей Белогубец рассказал об операции по спасению двухлетней Полины Лариковой и ее отца Кирилла из-под завалов в многоквартирном доме в Шахтах, где в понедельник, 14 января, прогремел взрыв бытового газа, разрушивший квартиры на восьмом и девятом этажах. (подробности)

Фото с места взрыва в Шахтах Ростовской области: СКР опубликовал снимки с коптера

На них виден масштаб разрушений с высоты птичьего полета. Техэтаж дома снесен полностью, серьезные повреждения получили квартиры на 8 и 9 этажах, которые приняли на себя основной удар. (подробности)

КАК ЭТО БЫЛО

Взрыв газа в Шахтах: жильцы дома чувствовали запах газа перед трагедией

"Комсомолка" связалась с девушкой, которая оказалась на месте ЧП еще до приезда спасателей. Анна Игумнова, живущая в соседнем доме, одной из первых выложила в социальные сети фото и видео обрушевшегося здания. (подробности)

Под завалами в Шахтах могут находиться 4 человека.Предположительно, жильцы рухнувших этажей пытались согреться газом

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