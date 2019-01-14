Взрыв в многоэтажке в Шахтах: следком возбудил уголовное дело

СЕГОДНЯ 12:05 2019-01-14T12:17:56+03:00

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Следком распространил официальное сообщение о возбуждении уголовного дела по факту взрыва в Шахтах. В случившемся усмотрели причинение смерти по неосторожности. Расследованием занимаются сотрудники следственным управлением по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Напомним, взрыв прогремел в понедельник, 14 января, в 6:18, предварительно, в квартире на девятом этаже, в результате разрушены конструкции. На данный момент обнаружено тело женщины, два человека (двухлетняя дочь и муж погибшей) находятся в больнице, эвакуировано 140 жителей, большинство находятся у знакомых и родных, некоторые поселились в соседней школе, где открыт пункт временного размещения.

Сейчас специалисты оценивают состояние всего здания, пролета и строительных конструкций. Есть деформация несущих конструкций на уровне 8-9 этажей, в том числе лестничного пролета.