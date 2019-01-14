Более тридцати жильцов пострадавшей от взрыва газа девятиэтажки в Шахтах размещены в гостинице

14 Янв. 20:37 2019-01-14T20:37:08+03:00

Власти пообещали обеспечить новым жильем тех, чьи квартиры будет невозможно восстановить после ЧП

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Свыше тридцати человек, чьи квартиры пострадали от взрыва газа в девятиэтажном доме на ул. Хабарова в Шахтах, временно размещены в гостинице, рассказал глава донского региона Василий Голубев, который находится на месте ЧП и возглавляет оперативный штаб.

- Изначально с просьбой обеспечить им проживание в гостинице, которую мы забронировали, обратились 29 человек, и вот только что мне сообщили, что еще одна семья обратилась, - сообщил губернатор Ростовской области. - Таким образом, получается, что таковых больше тридцати человек — списки будут уточнены к исходу суток, затем уже завтра утром.

Всего же в гостиницах Шахт, по его словам, зарезервированы 115 мест.

Василий Голубев также отметил, что люди, чьи квартиры стали непригодными для проживания вследствие разрушения от взрыва, будут обеспечены взамен новым жильем.

- Пострадавших, если жилье непригодно для проживания, мы намерены обеспечить жильем, - подчеркнул губернатор. - Администрация Шахт уже занимается подбором жилья. Не исключен также вариант, что мы выделим деньги — и люди сами его выберут по своему усмотрению, из расчета средней стоимости квадратного метра конкретно в городе Шахты. Эта работа уже сейчас идет.

Соответствующие списки также будут уточнены в ближайшее время.

Взрыв, напомним, прогремел в понедельник, 14 января, утром, полностью разрушены четыре квартиры, еще ряд серьезно пострадали. Погибла женщина — Виктория Ларикова, ее близкие, муж и маленькая дочь, госпитализированы с травмами.

Четыре человека по-прежнему значатся в списках без вести пропавших: работу спасателей на месте ЧП осложнила угроза дальнейшего обрушения поврежденной стены здания.