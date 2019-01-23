Чиновники, «осчастливившие» многодетную мать из Таганрога пособием в 47,5 рубля, обвинили ее в долге почти на 10 тысяч

Скандальная история с назначением многодетной матери из города Таганрога Татьяне Хижняк умопомрачительного по величине пособия в 47 рублей 50 копеек, которое ей выделили местные чиновники в качестве меры господдержки, продолжает набирать обороты.

"ВСЕ ПО ЗАКОНУ"

Во-первых, в мэрии объяснили, почему ей определили эту самую сумму: оказалось, что это разница между прожиточным минимумом и среднедушевым доходом семьи (Татьяна одна воспитывает 14-летнюю дочь и двоих 9-летних сыновей-близнецов, - прим автр.).

Во-вторых, объявили, что женщина с 2009 года, то есть с момента рождения мальчиков, состоит на учете в городском управлении соцзащиты и пользуется мерами социальной поддержки по оплате коммунальных услуг по категории «многодетная семья», а также получает субсидии на оплату жилого помещения и коммуналки.

- Общий объем мер поддержки, оказанных в 2018 году, составил 27 тысячи 637 рублей 90 копеек, - со свойственной им педантичностью подсчитали таганрогские чиновники. - Женщина трудоустроена. Доходы ее семьи складываются из зарплаты матери, алиментов на несовершеннолетних детей, а также соцвыплат и пособий. В общей сложности на всю семью ежемесячно у таганроженки получается 38 494,38 рубля, до этой суммы в декабре 2018 года не хватило 47, 5 рублей. Они и были доплачены.

В-третьих, Андрей Лисицкий - сити-менеджер культурной столицы донского региона, как называют Таганрог - там родились Петр Чайковский, Антон Чехов и Фаина Раневская, объявил, что близнецов направят на медобследование, а Татьяне Хижняк компенсируют деньги, потраченные ей ранее на лекарства для детей.

- Пока я только написала заявление, чтобы мне оказали материальную помощь в связи с дорогостоящим лечением детей, это по всем троим, - подтвердила «КП» - Ростов-на-Дону» сама Татьяна Хижняк. - И какую именно сумму мне компенсируют, я не знаю. Я просто приложила чеки - получилось порядка 10 тысяч, но это только за последний месяц, и по всем троим: там лечение по неврологии плюс кожные заболевания. И пока, как мне пояснили, это только разовая помощь, потом будем решать, что делать дальше.

Сейчас семья с тремя детьми живет в отдельной квартире.Фото: Личный архив героя публикации

СУБСИДИЯ НА БУМАГЕ?

Но буквально вскоре появилась информация о том, что у нее имеются долги по ЖКХ, а потому - субсидия по этому направлению ей вроде как и не положена.

А вот здесь начинается самое интересное. Как следует из ответов на запросы многодетной матери и в местную горадминистрации, и в правительство региона (в распоряжении «Комсомольской правды» есть эти документы, - прим. автр.), субсидия по оплате жилищно-коммунальных услуг Татьяне Хижняк действительно выплачивалась - по крайней мере, на бумаге.

И, судя по квитанциям, которые ей приходили за коммуналку, сумма должна была выходить весьма приличная с тех более 5,7 тысячи рублей, начисляемых ежемесячно за услуги ЖКХ (почему так много за «гостинку» на 33 кв.м - отдельный вопрос; но за тепло ей насчитали 2,3 тысячи, за свет - 1,1 тысячи, за коммуналку - 705, за воду - 1 226, за капремонт — 424 рубля).

- Про коммунальные долги - вообще полное вранье! - утверждает, между тем, Татьяна Хижняк. - Вчера я была на приеме у начальника управления соцзащиты (Веры Котовой. - прим. ред.), и она там сказала, что надо разобраться, мол, с этим вопросом. Но у меня есть ответы от правительства Ростовской области, что мэрия отчиталась перед регионом, что я эту компенсацию получаю и что я им еще должна: мол, поменяла место жительства, не вовремя сообщив об этом в мэрию. Сначала они сказали про эти самые долги по коммуналке - якобы об этом им сообщили в управляющей компании и поставщики ресурсов. В ответ я говорю прямо: как же так, я ведь вам приносила чеки на субсидию и вы мне назначили 400 рублей с января выплату? Но конкретного ответа, куда делись деньги, которые, по идее, мне должны были выплачивать с 2009 года - то есть, с того момента, как родился третий ребенок, и я стала многодетной, так и не нашлось.

Дело получило огласку после того, как его в своем Инстаграм опубликовал таганрогский юрист Юрий Заболоцкий.

ИСКОМОЕ "ПОСОБИЕ" УЖЕ ДВАЖДЫ ОТПРАВИЛИ НА КАРТОЧКУ

Если так, то получается странная штука: за год - по кругу, с учетом разных сумм по зиме и лету - у семьи Хижняк в среднем выходит около 50 тысяч рублей (в нынешних ценах, разумеется). Таким образом, компенсация, по идее, должна набежать за эти без малого десять лет уже в сумме порядка 200 тысяч рублей (а с учетом того, что до развода с мужем они жили в 3-комнатной квартире, то получится еще больше).

А в том, что, во-первых, компенсация выплачивалась, а во-вторых, что у Татьяны Хижняк обнаружили долг в 9,4 тысячи рублей, сомнений нет - так вот же, есть тому документальное подтверждение: ответ от властей.

А это - выдержка из ответа властей, из которой следует, во-первых, что компенсация за ЖКХ ей была не только начислена, но и выплачивалась, а во-вторых, что это она должна мэрии денег.

Вопрос: где эти деньги? Ответа пока нет.

Связаться с таганрогским градоначальником Андреем Лисицким по мобильному телефону не удалось. В приемной его зама по социальной сфере переадресовали вопрос начальнику управления соцзащиты, где, в свою очередь, пояснили, что руководительница ведомства Вера Котова участвует в заседании комиссии гордумы.

Кстати, и те самые 47 рублей 50 копеек, которые ей были ранее обещаны мэрией Таганрога (с чего, собственно, и закрутилась эта скандальная история), Хижняк пока так и не получила. Зато кто-то из добрых знакомых (в шутку, конечно) уже отправил ей на банковскую карточку искомое «пособие» - причем, даже дважды.

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