Сидите дома: ледяной дождь спровоцировал множество аварий в Ростове-на-Дону

Вечером 25 января в Ростове при температуре воздуха -1 градус пошел небольшой дождь, который тут же сделал дороги скользкими. Как результат, в городе произошло порядка трех десятков аварий.

О трех из них сообщил таксист-блогер Леонид Big L. Все три произошли с участием легковушек у Ворошиловского моста в районе улицы Ульяновской. Причем очевидец оказался между столкнувшимися машинами и не смог сразу выехать из этого "треугольника".

- Авария с одной стороны, с другой стороны и с третьей стороны. Вы когда-нибудь попадали в такой "капкан"? - комментирует он свое видео. - Не выезжайте из дома без особой необходимости. Тут просто ад!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/688299" frameborder="0"></iframe> Сидите дома! #taximenrostov #аварии #гололед #вростове.Видео: @taximen.rostov, Instagram.

Еще один случай: на спуске к Дону на улице Нижнегородской "КамАЗ" понесло вниз, грузовик "собрал" несколько машин. Видео с места ДТП появилось в социальной сети.

rostov_roads На всех мелких улицах каток. Вот и последствия. Улица Нижнегородская, спуск к Дону. КАМАЗ понесло вниз, собрал несколько машин.

На Театральной площади, из-за гололеда два автобуса снесло на тротуар, а между ними зажало автомобиль Opel Mokka. В добавок к этому в "кучу малу" въехали легковушка и грузовичок.

rostov_roads На Театральной из-за гололеда 2 автобуса снесло на тротуар, а между ними зажало Опель Мокку.

Еще одна массовая авария произошла на пересечении Кировского проспекта и улицы Лермонтовской. По свидетельству очевидцев, столкнулись девять автомобилей.

rostov_roads Кировский, пересечение с Лермонтовской, массовая авария. Будьте осторожны, на дороге лед!

Вот что еще писали ростовчане в социальных сетях:

- На всех мелких улицах каток.

- В собственный двор заезжаешь на тормозах и "нейтралке" минут двадцать, молишься всем богам.

- Я даже думать не хочу, что творится на Богатяновском спуске и на Буденновском/Береговой!

- По тротуарам вообще нормально идти невозможно, только скользить или ползти!

- И опять ни одной службы на улице

- Виновные, все равно, будут водители, так как не выбрали безопасную скорость движения, а она в данном случае должна быть равна нулю.

- Пешком вообще ужас! Еле до машины дошли

- Все, больше липучку брать не буду, только шипы.

- Я встрял вообще. На новых шипах 20 километров ехал, тормозил метров 50, остановила меня "Королла".

- Муж выходил - таксисту песком дорогу посыпал. Небольшой уклон, и тот выехать не смог.

- Очень жаль людей, которые так встряли сегодня вечером. Даже на внедорожнике с системами помощи нереально сложно двигаться было.

Ростов превратился в каток.

Сотрудники донского управления Госавтоинспекции выступили с очередным предупреждением об ухудшении метеоусловий.

- В связи с осадками в виде дождя, мокрого снега, понижением температуры и впоследствии гололедицы на дороге призываем водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными на дороге, - говорится в сообщении. - Водителям необходимо увеличить дистанцию до двигающегося впереди транспортного средства, выбирать скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль над дорожной обстановкой и не совершать маневров, не убедившись в их безопасности. Кроме того, необходимо строго соблюдать правила проезда пешеходных переходов, особенно в темное время суток и на неосвещенных участках дороги.

Пешеходов полицейские призывают переходить дорогу спокойным шагом, не отвлекаясь на разговоры по мобильному телефону.

Ожидается, что гололед закончится в первой половине дня, 26 января, когда температура воздуха поднимется до +1. По прогнозам синоптиков, в субботу осадков не ожидается. А вот в воскресенье польет обложной дождь.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дождь, гололедица и сильный ветер: спасатели предупреждают ростовчан о непогоде

В эти выходные погода явно не будет способствовать прогулкам по улицам донской столицы. Согласно прогнозу синоптиков, в течение 26 и 27 января в Ростове ожидается комплекс неблагоприятных погодных условий - дождь, гололедица и сильный ветер до 16 метров в секунду. (подробности)