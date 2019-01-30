"Ивушкина застрелили бы после первого побега!": правда и вымысел в фильме "Т-34"

Танковый блокбастер «Т-34» рвет привычные для российского кино рейтинги. Однако, критики уже не раз отмечали, что данный фильм — это больше красивая картинка, чем историческая правда про войну. Пристальным взглядом по творению Алексея Сидорова прошелся и военный журналист Сергей Тютюнник. В своей авторской передаче «Рикошет» на радио «Комсомольская правда Ростов» (89,8 fm) он рассказал, где фильм не дотянул. Далее приводим слова автора программы.

Сергей Тютюнник о фильме «Т-34»: «История Ивушкина просто невозможна!» 00:00 00:00

ПЛЕННЫХ СТРИГЛИ НАЛЫСО

Это очень удачный проект с точки зрения прибыли. Но что насчет исторической достоверности? Ведь фильм «Т-34» возник не на пустом месте, сценарий родился не в голове Алексея Сидорова. По этой истории уже было снято кино — фильм «Жаворонок» 1964 года. Там все было более приближено к реальности. Отмечу, что это разные картины — не оригинал и ремейк. Но поводом для обеих послужил исторический факт, когда наши пленные танкисты по заданию вражеского командования восстановили советский танк Т-34, чтобы учить немецких танкистов воевать против русских на восточном фронте. Однако наши ребята восстановили танк и драпанули из плена! «Накрошили» по пути кучу немецких машин, устроили панику и так далее.

Так вот, фильм «Т-34» стратегически соответствует исторической правде, а тактически — в деталях — конечно же нет. В картине были некоторые моменты, которые меня смутили. Например, роскошные волосы Ирины Старшенбаум. Мне это сразу бросилось в глаза, потому что в то время всех пленных стригли налысо! Их их волосы шли у немцев в производство, матрасы делали, к примеру. Если бы актрису во время съемок хотя бы коротко подстригли, это бы уже придало какую-то историческую достоверность. Она и с такой прической была бы миленькая и красивая.

Переводчица Аня (Ирина Старшенбаум) сохранила красоту в немецком плену.Фото: кадр из фильма

ИСТОРИЯ ИВУШКИНА НЕВОЗМОЖНА!

Еще один момент. Когда наши сбежавшие от фашистов танкисты останавливаются в немецком городке, они выскакивают из машины, чтобы взять еды у местных жителей. И набирают капусту, морковку и прочие овощи. Нет ни традиционных немецких сосисок, ни колбасы. И этот момент в фильме никак не обыграли! А ведь 44-ый год, который показан в картине, - это время голода. Не было у немцев уже ничего мясного. И овощей-то было негусто. Слишком ухоженных немок показали. Авторы фильма могли данной сценой подчеркнуть, что это была тяжелая эпоха и для Германии. Одна моя знакомая немка рассказывала, что люди варили пиво и выжили только благодаря ему, так как калорийный напиток. И вот создатели картины то ли неграмотные, то ли не думают о таких вещах. А надо думать, и надо показывать, потому что это тоже примета времени.

И, наконец, главный герой — лейтенант Ивушкин. Придираться к нему не хочется, потому что на нем держится характер фильма. Но, если бы у такого военнопленного было семь побегов, никто из немцев этого бы терпеть не стал - застрелили бы после первого же побега! И никто не выяснял бы, какая у него там фамилия. Это был расходный материал, немцы нас — славян — даже за людей не считали. А в фильме все так возятся с ним!

Я был в концлагере в Бухенвальде, видел там абажур из человеческой кожи и много еще чего. Отец мой сидел в концлагерях, тоже рассказывал всякие истории, как там к кому относились. Так что история Ивушкина просто невозможна! Это самый большой ляп в фильме. Но я его прощаю, бог с ним. Захотели показать такого лихого парня с характером, стойкого оловянного солдатика. И правда, если людям хочется исторической достоверности и точности передачи фактов, то тогда нужно снимать документальное кино. А здесь главное — возбудить чувства, эмоции. Потому что искусство занимается чувствами — и больше ничем.

Отважный танкист Коля Ивушкин - герой войны или современный супергерой?Фото: кадр из фильма.

ДЕВУШКИ ПЛАКАЛИ В ЗАЛЕ

В «Т-34» очень много спецэффектов и компьютерной графики. Я к этому отношусь спокойно, такова примета нынешнего времени. Но в кино главное — душа, чувство уважения к персонажам, к истории, к нашей стране и даже к оружию. И мне кажется, что спецэффекты в сочетании с духом картины в данном случае выполнили задачу, которую перед собой ставили киношники. Пусть это красивая картинка про войну, но она лучше, чем фильмы про бандитов, продажных ментов и разборки проституток с сутенерами.

Вот вам наблюдение из кинозала. Когда закончился фильм, я встал с кресла, а рядом сидели две девушки и не могли подняться — плакали, приходили в себя. Так что, друзья, идите в кино, смотрите «Т-34» - не пожалеете. Фильм определенно возбуждает патриотические чувства. Пора гордиться Родиной.

Сергей Тютюнник в студии радио "Комсомольская правда Ростов-на-Дону".Фото: Илья БОГОМОЛОВ

СПРАВКА "КП"

Сергей Петрович Тютюнник (58 лет) — писатель, журналист, член Союза писателей России. Работал в военной печати. Служил в Латвии, Узбекистане, Туркменистане, Германии. Принимал участие в боевых действиях в Афганистане, в зоне осетино-ингушского вооруженного конфликта, в Абхазии, в Дагестане, в первой и во второй чеченских военных кампаниях, в осетино-грузинской войне, в Сирии. Из армии уволился в звании полковника. Награжден Орденом Мужества, медалью "За отвагу" и рядом государственных наград. Автор книг: "Как мы с дедом умирали", "Обломок Вавилонской башни", "Моя Мата Хари", "12 пуль из чеченской обоймы", "Рикошет", "Осколок в форме сердца".

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