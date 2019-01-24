Немецкий танк из боевика "Т-34" спасал водителей во время снегопада в Ростовской области

Новый фильм про Великую Отечественную войну "Т-34" стал лидером проката в России. Но что стоит за яркими сценами танковых боев, показанных на большом экране? Интересный факт, что для этой картины "противника" танка Т-34 - немецкую боевую машину Panzerkampfwagen III - привезли не из Германии, а из Ростова-на-Дону. Этот танк - собственность Донского военно-исторического музея. Он был собран в 2007 году из остатков четырех образцов военной техники, найденных на полях сражений легендарного Миус-фронта.

Танк на реконструкции освобождения Ростовской области. Фото Максима Бочкова из группы ВК "Донской военно-исторический музей".

Отметим, что данная машина уже становилась героем публикаций "Комсомольской правды". Зимой 2014 года, когда на Ростовскую область обрушились снегопады, и сугробы заблокировали ряд ключевых трасс, сотрудники музея вывели 11-тонный немецкий танк на борьбу с непогодой. Он вытащил из снежного плена более 15 грузовиков, а уж сколько легковушек - никто не считал. "КП" сняла сюжет про танкистов, пришедших на помощь водителям. Ролик увидели и создатели фильма "Т-34". Оценив прекрасное состояние и подвижность раритетной техники, они приехали в донской музей, чтобы устроить кинопробы немецкому танку.

Немецкий танк вызволял фуры из снежных заносов в РО (КП-ТВ).Илья Богомолов, Владимир Абрашин, КП-Ростов

- Им нужен был танк в хорошем техническом состоянии. Киношники посмотрели, как он себя показал в непогоду, и решили, что он выдержит все тяжелые съемки, которые прошли зимой в Подмосковье. Там получился достаточно экстремальный фильм, но наш Т-3 оказался готов к этому, - рассказал "Комсомолке" директор музея Иван Стреляев. - Приезжала съемочная группа, смотрела на его возможности. Мы специально для них преодолевали препятствия, показывали развороты. Все это снималось на видео, потом режиссер отсматривал материал и выбирал, какой танк ему взять в картину. У нас же было еще два конкурента, отбор шел четыре месяца. Но в итоге наша машина оказалась самой технически подготовленной, башня хорошо крутилась и так далее.

Танк помогал вытягивать фуры из снежного плена.Фото: "КП" Архив

Танк пришлось перекрасить из летнего камуфляжа в зимний, чтобы его внешний вид соответствовал немецким машинам 1941 года. Вместе с ним на съемки в Подмосковье отправились механики, которые уже 12 лет пилотируют эту технику на различных военно-исторических реконструкциях - Дмитрий Руденский и Павел Гладушенко. Сцены с танками снимали полтора месяца по 12 часов в день.

- Было много дублей, горючего спалили целую тонну, - продолжает Иван Стреляев. - Были и достаточно тяжелые трюки. По сюжету картины немецкому танку нужно было разрушить бревенчатую школу, он прямо въехал в здание и раздавил все, что было внутри. Во время съемок этой сцены помяли фару и подкрыльник. Но все удалось, режиссер остался очень доволен.

Танк давит бревенчатую школу. Стоп-кадр из трейлера фильма "Т-34".

Поломки скоро будут устранены, так как уже мае машина снова будет участвовать в реконструкциях и показах военной техники. Кстати, "Т-34" - не единственный фильм, в котором снялся немецкий танк донского музея. За прошедший год он отметился еще в трех картинах. Одна из них - сериал "По законам военного времени" - выйдет на экраны через несколько месяцев.

Танк на реконструкции прорыва Миус-фронта. Фото Максима Бочкова из группы ВК "Донской военно-исторический музей".

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