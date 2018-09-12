2018-09-12T12:12:49+03:00
Звезды

В Таганроге съемкам сериала "По законам военного времени" мешают тучи комаров

В который раз малой родине Чехова приходится изображать Одессу
Илья БОГОМОЛОВ
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Киношная Одесса снова "переехала" в Таганрог. Фото предоставлено кинокомпанией "STAR MEDIA".Киношная Одесса снова "переехала" в Таганрог. Фото предоставлено кинокомпанией "STAR MEDIA".
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В Таганроге уже несколько дней идут съемки сериала. Известно, что это будет третий сезон исторической драмы "По законам военного времени". Картина рассказывает о становлении следственного органа военной прокуратуры в Одессе во времена нападения фашистов на Советский Союз. Первые два сезона снимались в самом украинском городе, а теперь его приходится "отыгрывать" Таганрогу.

На вопрос "Комсомолки", что послужило причиной переноса съемочного процесса из незалежной в Россию, в кинокомпании отметили, что политическая обстановка тут не при чем. Было принято решение сделать третий сезон отличным от первых двух: новый режиссер, новая место, новые сценарные решения.

Съемочная группа реконструирует 1944 год. Фото предоставлено кинокомпанией "STAR MEDIA".

Съемочная группа реконструирует 1944 год. Фото предоставлено кинокомпанией "STAR MEDIA".

- Сейчас мы снимаем не на Украине. Мы снимаем Украину в России, - рассказал об особенностях третьего сезона режиссер Евгений Серов. - Найти здесь объекты, которые создадут образ и войны, и Одессы крайне сложно. Здесь нет Черного моря, а Азовское - оно как один большой лиман. Найти чистый берег, без камышей, тоже было крайне сложно. Но мы нашли. Нам предстоит показать 44-ый год, когда народ уже готовился к победе, уже переодевался в хорошую одежду, но при этом все еще действовали диверсанты. Многие люди в те годы работали на немцев и румын, а когда советские войска освободили Одессу, им пришлось делать нелегкий выбор. Это наша история, ее на свалку не выбросишь.

На площадке были замечены актеры Екатерина Климова, Евгений Воловенко и Александр Панкратов-Черный.

- Съемки в военных картинах требуют большой выносливости. Это почти всегда грязь, холод либо жара, исполнение трюков, - поделилась с журналистами Екатерина Климова. - Но здесь, в Таганроге, это, конечно, засилье зеленых комаров. Мы все были под большим впечатлением и не понимали, как в такой обстановке можно не только что-то снимать, но и жить вообще. Комары мешали не только работать, но и просто находиться в городе. Слава богу, они не кусаются.

Екатерина Климова играет молодого юриста Светлану Елагину. Фото предоставлено кинокомпанией "STAR MEDIA".

Екатерина Климова играет молодого юриста Светлану Елагину. Фото предоставлено кинокомпанией "STAR MEDIA".

Больше всего ажиотажа у горожан вызвало появление Панкратова-Черного. Все хотели сфотографироваться с живой легендой театра и кино.

- В двух первых сезонах мой герой больше ухаживал за детьми, а теперь он нашел женщину, которая проявляет к нему симпатию - к человеку, почти потерянному в этой войне, - рассказал актер. - Мне говорят, что в Интернете зрители пишут очень положительные отзывы на моего персонажа. По натуре-то я человек очень грустный, но стараюсь сниматься в ролях, которые вызывают у зрителя улыбку. Мне нравится, когда люди смеются, поэтому меня все считают комедийным актером, а я могу играть все: и трагедию, и драму.

Александр Панкратов-Черный устал от "пустых" сюжетов, но над этим сериалом работает с удовольствием. Фото предоставлено кинокомпанией "STAR MEDIA".

Александр Панкратов-Черный устал от "пустых" сюжетов, но над этим сериалом работает с удовольствием. Фото предоставлено кинокомпанией "STAR MEDIA".

Народный артист признался, что ему не нравится большинство картин, которые снимают современные режиссеры, потому что они "заражены подражательством", но в этом сериале его привлекают непредсказуемый сюжет, интересные характеры, а самое главное - судьба народа, пережившего войну. Предполагается, что зритель увидит новый сезон в 2019 году.

Ну и напоследок, музыкальный подарок от Екатерины Климовой:

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Или опали
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А В ЭТО ВРЕМЯ

Жителей Таганрога атаковали полчища комаров

- Вечером страшно находиться на улице, так как они слетаются на свет, спасибо, хоть не кусаются, - рассказывает местная жительница Ольга Шустрова. - Мы к подобным комарам уже привыкли, в прошлом году они были, не не припомню, что бы настолько много! Полчища! (подробности)

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

"Зеленый фургон" продолжение: съемки переехали в Таганрог

Местную набережную украсили декорациями "под Одессу", и по ней в костумах послевоенной эпохи прогуливались актеры Дмитрий Харатьян, Александр Наумов, Анатолиц Кот, Екатерина Олькина и другие. (подробности)

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