В Таганроге съемкам сериала "По законам военного времени" мешают тучи комаров

СЕГОДНЯ 12:15 2018-09-12T12:12:49+03:00

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В Таганроге уже несколько дней идут съемки сериала. Известно, что это будет третий сезон исторической драмы "По законам военного времени". Картина рассказывает о становлении следственного органа военной прокуратуры в Одессе во времена нападения фашистов на Советский Союз. Первые два сезона снимались в самом украинском городе, а теперь его приходится "отыгрывать" Таганрогу.

На вопрос "Комсомолки", что послужило причиной переноса съемочного процесса из незалежной в Россию, в кинокомпании отметили, что политическая обстановка тут не при чем. Было принято решение сделать третий сезон отличным от первых двух: новый режиссер, новая место, новые сценарные решения.

Съемочная группа реконструирует 1944 год. Фото предоставлено кинокомпанией "STAR MEDIA".

- Сейчас мы снимаем не на Украине. Мы снимаем Украину в России, - рассказал об особенностях третьего сезона режиссер Евгений Серов. - Найти здесь объекты, которые создадут образ и войны, и Одессы крайне сложно. Здесь нет Черного моря, а Азовское - оно как один большой лиман. Найти чистый берег, без камышей, тоже было крайне сложно. Но мы нашли. Нам предстоит показать 44-ый год, когда народ уже готовился к победе, уже переодевался в хорошую одежду, но при этом все еще действовали диверсанты. Многие люди в те годы работали на немцев и румын, а когда советские войска освободили Одессу, им пришлось делать нелегкий выбор. Это наша история, ее на свалку не выбросишь.

На площадке были замечены актеры Екатерина Климова, Евгений Воловенко и Александр Панкратов-Черный.

- Съемки в военных картинах требуют большой выносливости. Это почти всегда грязь, холод либо жара, исполнение трюков, - поделилась с журналистами Екатерина Климова. - Но здесь, в Таганроге, это, конечно, засилье зеленых комаров. Мы все были под большим впечатлением и не понимали, как в такой обстановке можно не только что-то снимать, но и жить вообще. Комары мешали не только работать, но и просто находиться в городе. Слава богу, они не кусаются.

Екатерина Климова играет молодого юриста Светлану Елагину. Фото предоставлено кинокомпанией "STAR MEDIA".

Больше всего ажиотажа у горожан вызвало появление Панкратова-Черного. Все хотели сфотографироваться с живой легендой театра и кино.

- В двух первых сезонах мой герой больше ухаживал за детьми, а теперь он нашел женщину, которая проявляет к нему симпатию - к человеку, почти потерянному в этой войне, - рассказал актер. - Мне говорят, что в Интернете зрители пишут очень положительные отзывы на моего персонажа. По натуре-то я человек очень грустный, но стараюсь сниматься в ролях, которые вызывают у зрителя улыбку. Мне нравится, когда люди смеются, поэтому меня все считают комедийным актером, а я могу играть все: и трагедию, и драму.

Александр Панкратов-Черный устал от "пустых" сюжетов, но над этим сериалом работает с удовольствием. Фото предоставлено кинокомпанией "STAR MEDIA".

Народный артист признался, что ему не нравится большинство картин, которые снимают современные режиссеры, потому что они "заражены подражательством", но в этом сериале его привлекают непредсказуемый сюжет, интересные характеры, а самое главное - судьба народа, пережившего войну. Предполагается, что зритель увидит новый сезон в 2019 году.

Ну и напоследок, музыкальный подарок от Екатерины Климовой:

klimovagram Или опали

А В ЭТО ВРЕМЯ

Жителей Таганрога атаковали полчища комаров

- Вечером страшно находиться на улице, так как они слетаются на свет, спасибо, хоть не кусаются, - рассказывает местная жительница Ольга Шустрова. - Мы к подобным комарам уже привыкли, в прошлом году они были, не не припомню, что бы настолько много! Полчища! (подробности)

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

"Зеленый фургон" продолжение: съемки переехали в Таганрог

Местную набережную украсили декорациями "под Одессу", и по ней в костумах послевоенной эпохи прогуливались актеры Дмитрий Харатьян, Александр Наумов, Анатолиц Кот, Екатерина Олькина и другие. (подробности)