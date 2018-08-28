Залетают в рот и уши: жители Таганрога жалуются на полчища комаров

СЕГОДНЯ 14:55 2018-08-28T15:22:59+03:00

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Жители Таганрога жалуются на нашествие мелких насекомых. Комары облепили дома прибрежной зоны города, не дают возможность нормально отдыхать и гулять.

- Вечером страшно находиться на улице, так как они слетаются на свет, спасибо, хоть не кусаются, - рассказывает местная жительница Ольга Шустрова. - Мы к подобным комарам уже привыкли, в прошлом году они были, не не припомню, что бы настолько много!

Специалисты говорят, что речь идет о комарах-звонцах. Они не опасны для человека, являясь кормом для рыб. Характерной особенностью насекомых является многочисленность, а также характерный звук, отсюда и название.

Тысячи комаров на набережной Таганрога 26.8.2018 Ростов-на-Дону Главный.Ростов Главный в Instagram https://www.instagram.com/rostovnadonuvk/ Ростов Главный в Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAESGLMFNfRT7TLdp2g Ростов Главный в ВК https://vk.com/rostovnadonu Чат Ростова https://t.me/rostovnadonuchat

Они размножаются в лиманах Таганрогского залива, который в последнее время заметно стал мельче, а подобные условия - благоприятная среда для личинок. Говорят, что комары, срок жизни которых от трех до пяти дней, покинут город с первым похолоданием.

Напомним, ранее нашествие комаров пережила Павло-Очаковская коса, расположенная также на берегу Таганрогского залива, от прилипчивых насекомых сбежала добрая половина отдыхающих.

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