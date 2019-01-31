Жена моряка из Таганрога, освобожденного из пиратского плена: Рома, наконец, дома — жив-здоров, но еще очень слаб

Российские моряки, захваченные в начале января нигерийскими пиратами в Гвинейском заливе, освобождены и вернулись на Родину. Об этом сообщил МИД РФ со ссылкой на посольство в Абудже.

- Состояние их здоровья удовлетворительное, - отметили во внешнеполитическом ведомстве. - В Москве выражают признательность всем, кто содействовал освобождению россиян.

Все они, конечно, сразу отправились по домам — в семьи, которые ждали, тревожились и молились за них почти целый месяц.

- Это наконец-то случилось - муж только переступил порог дома! - рассказала «Комсомольской правде» супруга одного из недавних пленников - моряка из Таганрога Романа Иванова — Анна. - Рома здоров, очень слаб, но, конечно, безумно рад! И мы тоже — просто счастливы!

MSC MANDY ВЗЯЛИ НА АБОРДАЖ С ДЕСЯТОК ПИРАТОВ, ВООРУЖЕННЫХ АВТОМАТАМИ И МАЧЕТЕ

Нападение на контейнеровоз MSC Mandy, принадлежащий одной из крупнейших мировых компаний, работающих на рынке морских грузоперевозок, произошло в ночь на 2 января. На борт проплывавшего в нескольких километрах от берегов Бенина ворвались семь-девять вооруженных автоматами и мачете бандитов, которые, ограбив экипаж (24 человека — практически все, кроме одного, с украинским паспортом, граждане РФ), забрали с собой шестерых моряков - капитана Андрея Иванова, старпома Андрея Свитина, 3-го помощника Александра Симонова, боцмана Игоря Телешина, флиттера Романа Иванова и кока Андроника Григоряна — и скрылись в неизвестном направлении.

Он жив и здоров, но еще очень слаб. Фото: личный архив героя публикации.

В течение двух недель от них не было ни слуха, ни духа. И только 16 января пираты вышли на связь: передали через своего посредника требование о выкупе, позволив плененному капитану связаться с офисом судовладельца в Женеве и сообщить, что все заложники, по крайней мере, живы-здоровы.

- Пираты, как правило, стараются не причинить захваченным ими морякам вреда — образно говоря, берегут «товар», - объяснил «КП» координатор ITF (Международная федерация транспортных рабочих) в России Сергей Фишов. - Но условия содержания там, конечно, отвратительные: пленников они обычно содержат в джунглях, в палатках, на континенте. Потом, когда они убедились в собственной безопасности, что их никто не преследует, начинается этап переговоров: их тоже ведут посредники.

ТОРГ О СУММЕ ВЫКУПА ДЛИЛСЯ ДВЕ НЕДЕЛИ

Собственно, практически месяц, действительно, и прошел с тех пор, как был сделан захват. Все это время, по всей видимости, шел торг — одна сторона, как на базаре, старалась получить больше, вторая, в свою очередь, сбивала цену, чтобы заплатить меньше. Этим же, надо полагать, объясняется и молчание выделенного корпорацией MSC человека для связи со СМИ — некий капитан Порцио не дал за все время ни одного комментария, хотя мы пытались связаться с ним и по мобильному телефону, и через мессенджеры.

Вероятно, к 28 января, когда заложников освободили, компромиссный вариант и был найден.

- Естественно, со стороны владельца судна переговоры тоже ведет не какой-то его представитель, а тоже некая уполномоченная фирма, - говорит Фишов. - Суммы? Нет, они не называются. Но, учитывая, что пираты нападают на морские суда не просто так, с бухты-барахты, на какое придется, а, в основном, на принадлежащие крупным компаниям, надо полагать, речь идет о серьезных деньгах. И, конечно, обе стороны заинтересованы в том, чтобы «сделка» состоялась: деньги были переданы, а люди возвращены.

ГВИНЕЙСКИЙ ЗАЛИВ — САМЫЙ ПИРАТСКИЙ ЗАЛИВ В МИРЕ

Ранее, напомним, Российский профсоюз моряков, ссылаясь на Центра сообщений о пиратстве IMB, информировал, что пальму первенства по нападениям на суда все так же удерживает Гвинейский залив.

- Всплеск в этом регионе пришелся на последний квартал прошлого года. Количество сообщений о нападениях в акватории между Кот-д'Ивуаром и Конго увеличилось в два раза: здесь пираты угнали шесть судов, 13 из 18 – обстреляли. На долю Гвинейского залива приходятся и другие печальные показатели: преступники взяли в заложники 130 моряков, 78 человек из 83-х – с целью получения выкупа, - отметили в профсоюзе моряков. - В четвертом квартале прошлого года члены экипажей, захваченные пиратами далеко за пределами территориальных вод Нигерии, были доставлены именно в эту страну: зафиксировано 41 похищение. Вооруженные бандиты выходят в море и нацеливаются на крупные суда: сухогрузы, контейнеровозы и суда общего назначения в дополнение к локальным атакам на танкеры и рыбацкие лодки.

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