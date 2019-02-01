«Выгружайте»: врач приказал таксисту, подобравшему на улице упавшего прохожего, тащить его на себе

В Интернете набирает популярность видео из приемного покоя Миллеровской центральной районной больницы Ростовской области. Судя по нему, врачи отказывают принимать больного, предлагая прохожему самому «выгрузить» пациента. Инцидент заснял тот самый сердобольный водитель, который и подобрал на улице больного человека.

По его словам, мужчине стало плохо, а диспетчер скорой посоветовал подождать минут двадцать до приезда бригады. Однако учитывая что на дворе все-таки не лето, тот на свой страх и риск усадил пострадавшего в свое авто и примчал с ним к медикам. Правда, такого развития он и сам, похоже не ожидал.

«САНИТАРОВ У НАС НЕТ, САМИ ПОМОГАЙТЕ!»

- Что значит выгружайте? - видео начинается с вопроса посетителя.

- Вы его привезли, вы и выгружайте, - невозмутимо отвечает врач, не отрываясь от своих записей. Судя по кадрам - в приемном покое находятся кроме нее еще трое — две женщины и мужчина.

- Я его привез. Я не виноват, что что ваша скорая не едет. Человек на земле не может зимой 20 минут лежать! А у вас есть санитары, которые могут выгрузить.

- Нет у нас санитаров, - сказала как отрезала медик. - И что вы предлагаете?

Но посетитель не сдается:

- Человек весит в два или три раза больше меня. А вы мне что предлагаете? Чтобы он в машине у меня жил?

Но на своем стоит и медперсонал:

- Вы же не стали ждать скорую? Выгружайте. Санитаров нет у нас, сами помогайте.

Однако после 1,5 минуты препирательств дама со словами: «Это не входит в мои обязанности выгружать больных» и громким вздохом на слове «Пойдем», отправляется к больному.

По словам медиков, обязанности грузчика не входят в их должностную инструкцию.Фото: Евгения ГУСЕВА

«МЫ НЕ ОБЯЗАНЫ ВЫХОДИТЬ НА УЛИЦУ»

Корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» удалось дозвониться тем самым медикам с видео, от которого лихорадит Интернет.

- Понимаете, эта съемка смонтированная, - рассказала свою версию событий доктор из приемного покоя. - Он выложил не всю запись: там нет начала и конца, это просто выгодные ему секунды. Все начиналось не с этого. К отделению подъехало такси, вышел мол человек, достал из кармана телефон, включи и зашел с ним к нам в отделение. Он уже был агрессивно настроен. Он сразу требовал: «Идите, выгружайте, забирайте!». А почему я должна забирать? Скорая для него долго едет! А у нас всего две машины на весь город. Раз привез, такой добросердечный, помоги доставить больного в приемное отделение. Он же к нему в больнице даже не притронулся. Я понимаю, что мужчина упал. Но не факт, что в машине кто-то есть. Мы не обязаны выходить на улицу.

Рассказала свою версию событий доктор из приемного покоя 00:00 00:00

- Но ведь там, судя по видео, вас было четыре человека...

- Все верно - санитарка, я и врач с предыдущей смены, которой там быть уже и не должно. А мужчина - водитель нефтебазы, который пришел отмечать путевку перед выездом, он должен был пройти медосмотр. И то, что он рассказывает - мужчина в два-три раза больше него, это басни! Обычный молодой человек: ну упал и перебрали немного, ну получил ушиб бедра - это не суть. Сделали снимок, оказали помощь, он сам домой ушел, еще и за скандалиста извинился. При всем при этом пострадавший никаких жалоб и претензий не предъявлял - наоборот был очень нам благодарен. А у таксиста, который снимал — просто какая-то личная неприязнь к врачам, я думаю. Он же не снял, как в итоге санитарка встала и пошла за креслом, как сама выгружала этого мужчину. Этого же нет на видео! Он выложил то, что ему было удобно.

- Ну а у вас есть какая-то инструкция, как нужно вести себя при поступлении больных самотеком?

- Вообще-то люди заходят в приемное отделение. Объясняют что за травма, если не справляются сами, просят каталку или помочь. Мы всегда помогаем. А в этом случае он уже изначально пришел с агрессивным настроем: «Всех порвать, убить и уничтожить». Откуда я знаю, что у него на уме? И вообще есть ли кто в машине? Охрана у нас далеко - только шлагбаума. В приемном покое - я и сантитарка. Вот недавно был случай: меня побили прямо на рабочем месте. Случись что, хоть кого-то на помощь позвать могу. А выйди я за дверь — могут ведь и убить! Вот и выходит, что в этой ситуации мы какими-то бесправными получаемся.

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