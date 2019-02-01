"Тренировки дают подтянутые попки, а это опухоль какая-то": опытный тренер о внешности ростовской Ким Кардашьян

Модель из Ростова-на-Дону Екатерина Галиченко упорно два года работала над своим телом, а знаменитой стала в один день - когда СМИ вдруг начали писать о ней, как о жертве пластической хирургии. Через "Комсомольскую правду" 20-летняя девушка заявила, что это все клевета - у нее не было ни одной операции. Губы - это косметология, грудь - хорошая наследственность, а ягодицы как у Ким Кардашьян - тренировки и правильное питание. Но большинство пользователей Интернета даже после этого категорически отказываются верить, что у ростовчанки с параметрами 101-67-105 нет ни одного импланта.

fab_girl__ Всегда следите за тем, что подпитывает вашу душу, вызывает у вас возбуждение и дает вам эти мурашки по коже, в соответствии с вашим высшим я. Это ваша судьба все остальное встанет на свои места после.

Пока диванные эксперты рассуждают о формах Екатерины, "Комсомолка" решила спросить мнения людей, которые, без сомнения, разбираются в предмете разговора.

Чемпион Европы по бодибилдингу, актер и тренер Валерий Локтионов, взглянув на фотографии Екатерины, ни на секунду не усомнился в том, что ее большие ягодицы - это результат искусственного вмешательства.

- Ох, сейчас мода на эти силиконовые задницы, которые смотрятся просто ужасно... Весь Интернет заполнен этими ж...ами - уродливыми, страшными, антисексуальными, не могу называть их попками. Не знаю ни одного мужчину, которому они бы нравились, - эмоционально прокомментировал бодибилдер. - Когда девушка качает попу, она у нее получается естественно красивая, сексуальная. А все эти силиконовые задницы - это просто уродство какое-то. Как такое можно упражнениями накачать? Тренировками достигаются красивые подтянутые попки, как у девушек из фитнес-бикини, а это опухоль какая-то... Да и, если она усердно тренировала попу, то и ноги должны были измениться соотвественно. А у нее ножки тоненькие. Хотя на видео ее тело смотрится более пропорционально. Может, на снимках имел место "фотошоп"? Но я никого не осуждаю - каждый человек может делать с собой все, что угодно, лишь бы другим не вредил.

Валерий Локтионов.Фото: СОЦСЕТИ

Мастер спорта международного класса по бодибилдингу и абсолютная чемпионка мира по фитнесу Евгения Мищенко была более лояльна к девушке.

- Действительно, возможно подобное жирораспределение в организме женщины. Это сугубо индивидуальные моменты. Возможно прибавление в весе именно в местах, обусловленных генетической предрасположенностью. Ну и при помощи тренировок в какой-то степени. Но ягодицы развиваются пропорционально с мышцами ног, чего я не вижу на фото. Если девушка смогла локально отрастить попу, то ей очень повезло (улыбается). Но и "фотошоп" не исключен, - прокомментировала спортсменка.

Евгения Мищенко.Фото: СОЦСЕТИ

Глава известного в Ростове центра пластической хирургии и эстетической косметологии Ольга Юрьевна Бякова так же, по просьбе "КП", изучила фотографии Екатерины и разобрала ее внешность, что называется, по полочкам.

- Фото посмотрели несколько хирургов. Значит так, грудь - импланты. Сто процентов, - говорит врач. - В губы введен гель, это косметологическая процедура. Что касается ягодиц, то здесь может быть липомоделирование. Не импланты, а введение собственного жира. Откуда-то откачали, а в ягодицы накачали - такое сейчас делают. Пока не пощупаешь, не скажешь, но, скорее всего, это липомоделирование. Но, однозначно, это не результат занятий спортом. Так как, сразу видно, что там жир, а не мышцы.

fab_girl__ Я умею всё: быть бесконечно женственной и очень мужественной, равной, старшей и подчиненной. Девочкой и женщиной. И мне не интересны люди, которые застряли в одной плоскости.

А в это время "КП-Ростов" провела в соцсетях опрос: верят ли наши читатели в слова модели. За 20 часов в нем поучаствовали 130 человек, и 67% из них уверенно ответили нет, еще 28% сомневаются в искренности девушки и только пятеро поверили ей.

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- Моя внешность - это тренировки. А губы - это косметология, а не операции, - рассказала Екатерина корреспонденту "КП". - Я тренируюсь с августа 2017 года, до этого у меня было истощение. Потом начала активно заниматься и правильно питаться. Обычные упражнения в зале, просто все грамотно составила. Генетика, плюс постоянные тренировки и хорошее питание дали такой результат. Что касается груди, то у меня хорошая наследственность. Момент моего набора веса пришелся на 17-19 лет - и все прекрасно сформировалось. (подробнее)