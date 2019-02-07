Грандиозный скандал, который разыгрался в стенах подмосковного приюта «Покров» - там чиновники из Ростовской области экстренно забрали десятерых воспитанников, а еще пятеро отказались уезжать, - получил свое продолжение.

В ситуацию вмешалась Уполомоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

- Органы опеки Ростовской области инициировали процедуру передачи детей для возвращения по месту жительства, - говорится в официальном сообщении омбудсмена. - При этом в нарушение интересов самих детей и норм закона представителями Ростовской области не была обеспечена работа по налаживанию детско-родительских отношений: ни одной предварительной встречи с родителями, которых они долгое время не видели, проведено не было. Кроме того, на одного из детей и вовсе отсутствовал необходимый пакет документов. Еще четверо детей написали отказ от возвращения домой.

«Цена их ошибок – судьбы детей»: Детский омбудсмен вмешалась в ситуацию с ростовскими чиновниками, забравшими детей из православного приюта. Фото: страница ВК приюта "Покров".

Детский омбудсмен сообщила, что на некоторых родителей оказывается давление со стороны органов опеки Ростовской области для того, чтобы они расторгли договор о пребывании их детей в «Покрове».

Анна Кузнецова пообещала, что даст свою оценку работе ростовских органов опеки при передаче детей из «Покрова».

- У нас имеется соответствующее обращение. Это абсолютно недопустимо, особенно когда не отвечает интересам ребенка по ряду обстоятельств. Мы будем следить за жизнеустройством тех детей, кто уехал с родителями в Ростов-на-Дону, а также дадим оценку действиям органов опеки, так как цена их ошибок - судьбы детей, - подчеркнула детский омбудсмен.

В приюте воспитывали 43 ребенка. Фото: страница ВК приюта "Покров".

Напомним, как рассказала «Комсомольской правде-Ростов» директор приюта «Покров» Юлия Максимова, история началась с того, что в осенью в Ростовской области произошло убийство ребенка. После этого возник вопрос: какая ведется работа с детьми и неблагополучными семтями? Тогда-то и выяснилось, что ранее органы опеки и попечительства нескольких районов Дона направили на реабилитацию в подмосковное учреждение 15 детей. Их было принято решение вернуть.

По словам Юлии Владимировны, сначала к ним нагрянули проверки из надзорных ведомств, но нарушений в работе приюта не было найдено. После чего все родители как один в сжатые сроки написали заявление, в котором изъявили желание самостоятельно воспитывать своих детей. Однако директор приюта не исключает, что многие из этих детей совсем скоро окажутся в государственных реабилитационных центрах и детдомах.

В свою очередь ростовские чиновники объяснили свою позицию не прихотью, а действующим до сего времени нарушением Федерального закона, в котором говорится, что дети должны помещаться в ближайшем к дому соцучреждении, чтобы у родителей была возможность с ними общаться.

К слову, на Дону известны случаи, когда мамы и папы, у которых забирают детей, забывают о них насовсем. Известно, что одна из воспитанниц центра из Ростовской области живет там, начиная со времени ее основания — то есть 12 лет.

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«К папе не хочу ехать, он много водки пьет»: Пятеро детей отказались покидать православный приют, чтобы вернуться к родителям

В приюте рассказывают, что когда родителей привезли на автобусе и чуть ли не всех вместе, некоторые дети даже побоялись к ним подходить.

- Я не хочу к папе, он много водки пьет, - цеплялся за шею воспитательницы четырехлетний малыш.

А другой восьмилетний мальчик, увидев мать и поняв что ничего не изменилось, наотрез отказался возвращаться к ней. За ребенка вступились приехавшие московские психологи. В итоге, пятеро остались в приюте - он и те, кто постарше. По закону решать, с кем жить, ребенок может, начиная с десятилетнего возраста. Среди оставшихся 17-летняя девушка, она прожила в православном приюте со дня его основания - двенадцать лет.

- Я здесь выучилась, хочу поступить в московский вуз. А там чтобы меня ждало? - честно признается она. - Я думаю, вряд ли бы что-то похожее. (подробности)

ОФИЦИАЛЬНО

Ростовские чиновники объяснили, почему забрали детей из московского православного приюта

Ростовские чиновники обнаружили в договоре «родитель-приют» пункты, которые - по их мнению, нарушают право детей знать своих родителей и общаться с ними.

- В договоре о социальном обслуживании, заключенном центром с родителями, последние имеют право ограниченно посещать детей по истечении трех месяцев со дня помещения, а осуществлять телефонные разговоры после поступления ребенка - не чаще одного раза в месяц.

Ну, и наконец, нахождение детей в Московской области исключает возможность осуществления органами опеки и попечительства контроля за условиями проживания в организации. (подробности)