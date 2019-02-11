"Раньше был колоритный базар, теперь — супермаркет": ростовчане грустят по прежнему облику Центрального рынка

Неожиданно бурное обсуждение вызвал опубликованный в соцсети пост о преображении одного из самых, пожалуй, культовых мест Ростова-на-Дону — Центрального рынка, предмета гордости горожан, заглянуть на который считают чуть ли не своим долгом многие знаменитости, приезжающие в южную столицу — и не для того, чтобы прикупить что-нибудь эдакое, а, скорее, ради колорита.

Бывали там, например, и политик Владимир Жириновский, и актеры Владимир Этуш и Гоша Куценко, и солнечный клоун Олег Попов, и многие другие — приобрести на ростовском рынке донскую рыбу или раков и отведать солений всегда было делом почти обязательным.

"Солнечного клоуна" Олега Попова на Ц. Рынке угощали чесноком и гранатами. Фото: Юрий Агуренко.

Там же снимали телепередачи и даже фильмы.

Но — за последние несколько лет рынок разительно изменился. Шумность уличных базарных рядов постепенно (и очень быстро) уходит — в павильоны.

- На мой взгляд, наш Центральный рынок уже не тот, что был раньше, - заметила ростовчанка. - Не хватает вольного ветра, воздуха, который разносил ароматы свежих продуктов и смешивал запахи фруктов, овощей, рыбы и мяса в какую-то музыку вкусов! Продукты продавали раньше те, кто их выращивал! Как они нахваливали плоды своего труда! Это была особая песня! Звуки, присущие только рынку, какие не услышишь сегодня в торговых центрах. Они не отталкивались от стен современных павильонов, а смешивались и неслись наперегонки по всему базару. Это была опера, оперетта, мюзикл...

А это - в дореволюционные времена.

Да, все это на самом деле было. Собственно, бойкая торговля на месте будущего Центрального рынка, перекрестке важнейших дорог, велась еще до того, как появился сам Ростов-на-Дону. А именно базарной площадь стала в 1820-м, когда были построены деревянные Гостиные ряды — потом, кстати, спустя несколько десятилетий их снесли, дабы облагородить территорию, для чего возвели два каменных здания. Но затем власти, увидев, что торговый люд начал раскидывать свои товары вдоль окрестных улочек, решили упорядочить этот процесс, для чего был возведен огромный металлический навес, к которым позже достроили еще два, специально для раздельной торговли под ними рыбными продуктами и фруктами и овощами.

Центральный рынок в первой половине 20-го века. Фото: официальный сайт.

В советское время Центральный рынок был едва ли не самым популярным местом, где вели свои переговоры деловые, активно орудовали спекулянты (с ними, перекупщиками, соответственно, пытались бороться власти), там продавали все подряд. Даже во время войны рынок продолжал работать.

А то самое «переформатирование», о котором сейчас говорят ростовчане, началось несколько лет назад: во-первых, есть федеральный закон, требующий, чтобы рынки «ушли под крышу», а во-вторых, все усердно готовились к ЧМ-2018 — и, соответственно, стремились сделать все «более цивилизованным», как объясняли тогда «КП» - Ростов-на-Дону» чиновники.

И, кстати, во время мундиаля Центральный рынок действительно стал одной из точек притяжения — в том числе, для иностранных туристов, с удовольствием приходивших на rostosky bazar отведать donskoy lesch и raki, выкладывая затем, разумеется, посты в соцсетях.

Торговля теперь ведется "под крышей" - в смысле, в павильонах. Фото: ВК, пвблик "Это Ростов-на-Дону".

Думал ли кто-нибудь из них в эти моменты, что некогда этот самый Центральный рынок выглядел совсем иначе? Пожалуй, вряд ли. Но вот коренные ростовчане считают иначе — перемены пришлись по душе далеко не всем.

- Превратили нормальный рынок в обыкновенный супермаркет! - возмущаются одни. - А старушка, которая сама вырастила зелень или птицу, продать ее там и не может! В итоге — сплошное безобразие и безвкусица!

- Да, там, по крайней мере, до всех этих перестроек еще можно было найти нормальную, не искусственную, еду! - вторят другие.

Вот таким был рынок в 80-е. Фото: официальный сайт.

- Во что превратили культовое место? - твердят третьи. - Скоро не то, что гостей, самих горожан туда не заманишь!

Впрочем, есть и те, кто полагает, что новый формат отвечает реалиям времени.

- А вы хотели, чтобы с земли или деревянных прилавков торговали, непонятно чем и откуда привезенным? - выставляют они свои аргументы. - Да уж лучше пусть под крышей будет, в просторных павильонах, нежели в антисанитарных условиях! Входная галерея историческая осталась, продавцы — те же, торговый дух (в прямом или переносном смысле, включая запахи и ароматы) — тоже сохранились. Только все стало культурнее, симпатичнее и безопаснее.