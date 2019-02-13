Романтик с вином и сердцами: Викторию Лопыреву вместе с малышом выписали из больницы

Судя по всему, Виктория Лопыревв вместе с малышом уже находится дома: неделю назад самая сексуальная блондинка впервые стала мамой. В своем Инстаграм красавица поделилась трогательными кадрами из новой жизни. На одном из них она принимает поздравления в связи с рождением малыша. В небольшом видеоролике молодая мамочка сидит в окружении воздушных шаров в форме сердца и огромных букетов цветов, зачитывая открытки.

lopyrevavika The happiest moment of my life V

- Друзья, хочу сказать всем огромное спасибо за поздравления, - отвлекается она от своего чтива и обращается к зрителям, - а также за эти бесконечно красивые цветы, которые наполняют наш дом. Мне очень приятно. Спасибо вам огромное.

А вот на следующем опубликованном Викторией кадре - бутылка дорогого вина, сырная нарезка и два фужера. Скромность торжества красотка объяснила фразой «когда бокалы еще не купили». Надо сказать, что из окна комнаты Лопыревой открывается солнечный вид. Судя по пейзажу и архитектуре виднеющихся домов молодая мамочка сейчас живет где-то за границей.

lopyrevavika V

Под постом о рождении малыша поклонники поставили уже почти сто тысяч лайков. В комментариях народ просит Викторию озвучить имя ребенка, а также спрашивает - какой роддом все же выбрала красавица, и поздравляет с важным событием в жизни.

- Пусть будет здоровым, счастливыми, достойным сыном и человеком, - такой комментарий оставил один из Интернет-пользователей. - Вика, тех кто вас любит намного больше этих шавок... Крепкой счастливой семьи: любите друг друга и пронесите эти чувства через всю жизнь! Здоровья, счастья и благополучия вашей семье! Пусть ваш дом будет наполнен радостью и детским смехом!

lopyrevavika Feel as a Princess

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- Конечно, я поздравляю Викторию с рождением малыша, - рассказала Елена Николаевна. - Я не устану повторять: материнство - это главное в жизни каждой женщины. Моделинг и конкурсы красоты - это временное состояние: когда человек ищет себя, открывая новые грани. Для кого-то это ступень, а для кого-то самый настоящий трамплин в большую жизнь. Мне кажется, что Вика уже застряла как модель в этом возрасте. Поэтому искренне желаю ей состояться как матери, как женщине и как жене. (подробности)