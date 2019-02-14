2019-02-14T14:18:30+03:00
Общество

Группа "Каста" заступилась за главного архитектора Ростова-на-Дону, задержанного по уголовному делу

Рэперы заявляют, что Роман Илюгин - честный и благородный человек
Илья БОГОМОЛОВ
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Роман Илюгин (слева) и Владислав Лешкевич когда-то вместе читали рэп. Фото: администрация города Ростова-на-Дону / Соцсети.Роман Илюгин (слева) и Владислав Лешкевич когда-то вместе читали рэп. Фото: администрация города Ростова-на-Дону / Соцсети.
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Рэпер Влади из группы "Каста" встал на защиту своего товарища - Белого Будды, когда-то участвовавшего в "Объединенный Касте" (крупном сообществе рэперов, зародившемся в Ростове-на-Дону в конце 90-ых, Баста тоже оттуда). Речь идет о Романе Илюгине, который позже стал главным архитектором Ростова, а сейчас задержан по делу о хищении денег при долевом строительстве. По версии следствия, он незаконно выдавал и продлевал разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, что повлекло нарушения прав дольщиков, деньги которых были похищены.

- Нашего друга Романа Илюгина, с которым мы студентами записывали рэп, назначили главным архитектором Ростова два года назад. Мы были рады за него, но фоном была и мысль, что мог понадобиться человек, на которого потом свалят подсудное дело, - написал Влади (он же Владислав Лешкевич) в Instagram, выложив фотографию юных годов. - Итак, позавчера в 5 утра автоматчики в масках и с видеосъемкой для центрального телевидения забрали архитектора из дома в изолятор. Как нам рассказал человек, изучивший дело, суть в том, что пять лет назад, когда Рома работал в архитектуре района, в его обязанности входила выдача разрешений на строительство индивидуальных домов. На двух таких участках собственники и застройщики, получившие у Романа законное разрешение по всем правилам того года, стали строить, вопреки этому разрешению, общественные, а не индивидуальные дома того же размера. Проверять и следить за этим в обязанности архитектора не входило. Застройщик строил дом за деньги дольщиков, дольщиков обманул, не достроил. Сейчас, пять лет спустя, на нашего друга, уже являющегося главным архитектором города, заводят уголовное дело, мол, он в этом виноват - дал разрешение на строительство.

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Знаем Рому с 17, он честный благородный парень. Убеждены, что это несправедливо и что правосудием здесь не пахнет. Просим репостить.
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Рэпер считает, что дело на Илюгина просто "повесили", ведь должен же был кто-то ответить за обманутых дольщиков.

- Знаем Рому с 17 лет, он честный, благородный парень. Убеждены, что это несправедливо, и что правосудием здесь не пахнет, - заявил Влади от лица всей "Касты".

Добавим, что Илюгин под псевдонимом Белого Будды принимал участие в записи песен: "Свободный стиль", "У подножия горы", "Они ревнуют и завидуют", "Храм хип-хопа", "Гимн заходящего солнца", "В полном действии" и "Первый Удар".

ИСТОЧНИК KP.RU

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