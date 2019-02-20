2019-02-20T19:18:04+03:00
Общество

«Прибавят - хорошо, но рождаемость это вряд ли повысит»: Самая многодетная мать России высказалась по поводу речи президента о поддержке семей

Татьяна Сорокина из Ростовской области за свою жизнь воспитала 80 (!) детей
Ольга ГОПАЛО
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Самая многодетная мать России высказалась по поводу речи президента о поддержке семей.Самая многодетная мать России высказалась по поводу речи президента о поддержке семей.Фото: Личный архив героя публикации
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В среду, 20 февраля, президент России выступил с ежегодным Посланием. В числе прочего, Владимир Путин озвучил - как улучшить демографическую ситуацию в нашей стране. По его мнению, в этом помогут меры соцподдержки, в числе которых - рост пособий для семей с детьми инвалидами, погашение ипотеки, снижение налоговой нагрузки и расширение выплат на рождение первенца.

О том, насколько такие меры подвигнут мамочек рожать или брать детей под опеку, мы спросили у самой многодетной матери России, которая за свою жизнь воспитала 80 (!) детей.

- Любое увеличение пособий, конечно, хорошо, и чем больше, тем лучше, - рассуждает Татьяна Васильевна. - Взять, к примеру, мамочек с детьми-инвалидами - многие из них, действительно, полностью посвятили себя ребенку и нигде не работают. И, конечно, рост их «зарплаты» почти вдвое - это хороший плюс. Но хорошо было бы ввести - одно время были такие разговоры, - среднюю зарплату всем многодетным мамам. Тогда женщина могла бы спокойно заниматься материнством и строить карьеру на этом поприще, не боясь потерять рабочее место, ведь уход за тремя и более детьми требует колоссальных усилий.

Татьяна Васильевна помнит каждого своего ребенка по имени. Фото: Личный архив героя публикации

Татьяна Васильевна помнит каждого своего ребенка по имени.Фото: Личный архив героя публикации

- А рождаемость это может повысить?

- Вряд ли, конечно. Хоть понемножку добавляют каждый год денежку или вот налоговые послабления, это все, конечно, лучше, чем ничего. Но копейки. Те, кто умеет считать, ради этих денег рожать не будут, даже с непогашенной ипотекой. Ведь сами знаете, сколько на ребенка надо.

А вот те, кто об этом не думают - будут рожать, а потом оставлять. У меня-то малышей от таких мам за три десятка лет сколько перебывало?! Мне кажется, надо повышать не только благосостояние мам, но и менять к ним отношение. А начать, к примеру, с тех же чиновников из органов опеки. Очень многие приемные семьи жалуются, что часто их на пороге встречают чуть ли не со словами: «Зачем берешь ребенка? Работать не хочешь? Хочешь много денег получать?». А сами же требуют отчет за каждый рубль.

- А реально обогатиться?

- Вы сами-то как думаете? Это речь идет о детских - десяти тысячах рублей в месяц, из которых девять мы должны тратить на питание, а оставшуюся тысячу - на одежду, обувь, канцелярские принадлежности и медицину, которая хоть и бесплатная, но очень дорогая. Запись к врачам - за месяц, а когда срочно надо - заплатишь любые деньги, лишь бы приняли. Плюс везде очереди. Раньше, хоть многодетных обязаны были вперед пропускать. А теперь только и слышишь: «У меня один, а я буду ждать пока ты со своими тремя-четырьмя пройдешь?».

Да, и кстати, о коммуналке - на нее уходит вся моя зарплата в 18 тысяч рублей. Тем, кто берет детей под опеку, платят только за восьмерых человек, а остальные уже - как хочешь. А у меня, к примеру, сейчас их 16 в доме живет. Ну и где же тут озолотишься?

Татьяна Сорокина за свою жизнь воспитала 80 (!) детей. Фото: Личный архив героя публикации

Татьяна Сорокина за свою жизнь воспитала 80 (!) детей.Фото: Личный архив героя публикации

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Самая многодетная мать России Татьяна Сорокина за свою жизнь воспитала 80 детей

- Сейчас у меня в доме живут 16 школьников, один студент, - рассказала газете «Комсомольская правда-Ростов» Татьяна Васильевна. - Последних пятерых взяла в этом году. Трое мальчишек из Иркутска увидели меня на передаче у Александра Гордона и попросились в семью из детского дома. Я уж думала - откажут. Но ребята упросили чиновников и уже с мая поселились в моем доме. Еще двух попросили взять местные органы опеки. И одного, и второго сначала взяли приемные семьи, а потом вернули обратно. У меня от таких историй, признаться честно, сердце разрывается. (подробности)

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Ведро оливье, 40 литров соуса и 60 кило мандаринов: как готовится встретить Новый год самая многодетная семья России

Закупает продукты к Новогоднему столу Татьяна Васильевна заранее — на оптовой базе, так дешевле. Плюс что-то свое уже есть - соленья, грибы, компоты, живые куры, утки и гуси. А еще с лета в подвале тонна картошки лежит - старший сын привез. Из традиционных блюд на праздничном столе 2018-2019 - винегрет, селедка под шубой и «русский салат французской национальности», так называет «Оливье» самая многодетная мать России. Всех - по десять литров, то есть по ведру.

- Шашлык в этом году во дворе жарить не разрешают, гоняют за это и штрафы большие, - продолжает собеседница. - Поэтому сварю свой фирменный соус в кастрюле на 40 литров (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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