"Никаких сверхспособностей - все думают о еде": экстрасенсы борются с актерами в новом "Последнем герое"

2 марта в 19 часов на канале "ТВ-3" стартует показ шоу "Последний герой" - перезапуск легендарной телепередачи. В битве за выживание на тропических островах сойдутся команды экстрасенсов и актеров. Такого волшебного сочетания на отечественном телевидении еще не было.

"Комсомолке" удалось связаться с одним из участников проекта, съемки которого проходят на Филиппинах, - звездой "Битвы экстрасенсов", черным магом из Ростова-на-Дону Намтаром Энзигалем. На островах 31-летний демонолог сильно загорел и отрастил бороду. По просьбе "КП" он рассказал о своей жизни в тропическом аду.

- Наши "племена" поселили на удаленных друг от друга необитаемых островах, между которыми примерно полтора часа езды на моторной лодке. Испытания же проводятся где-то посередине. Климат очень жаркий и влажный: днем, по моим прикидкам, доходит до +30 в тени, а то и выше. Так что неотъемлемой частью каждого испытания является еще и противостояние жаре. Водные конкурсы для меня как праздник. Ночью же приходится упаковываться как капуста, чтобы не заболеть. К счастью, пока обошлось без ливней, лишь два раза под утро был небольшой дождь, но я к тому времени успел соорудить себе гамак под раскидистым деревом прямо на берегу. Съемки идут практически 24/7, даже по ночам, когда мы спим.

Самое экстремальное шоу в мире Последний герой. Актеры против экстрасенсов с 2 марта на ТВ-3.Битва на выживание начинается!

- А чем питаетесь? Бананы, кокосы, апельсиновый рай?

- Да мы в прямом смысле живем на подножном корме! В один из первых дней у меня откололся кусок зуба, когда я грыз кокос. Но это меньшая потеря, которая могла бы случиться. Другого участника вообще как-то ночью ужалил скорпион, и его пришлось экстренно госпитализировать. Едим все, что движется и не движется. Мы с Иваном Шабановым являемся основными добытчиками пропитания на острове, каждое утро на рассвете уходим ловить рыбу, крабов, собирать моллюсков. Однажды я поймал рыбу-шар, которую тут же сварили. Также в одном из конкурсов пришлось отведать и другие местные "деликатесы", подробности до эфира раскрывать не буду, но это было действительно жестко.

- Как вам живется в экстремальных условиях в компании других экстрасенсов? Участники "Битвы" пользуются своими способностями или резко превратились в обычных голодных людей?

- Как я и предполагал, нормальные взаимоотношения с другими экстрасенсами на острове выстроить довольно сложно. Тараканы есть у всех, и у всех они разные. У нас здесь постоянные склоки, скандалы, интриги и прочая "дичь", которую я в принципе не особо перевариваю, а в экстремальных условиях это действительно тяжело переносить. Применения каких-то сверхспособностей на проекте почти не было (кроме интуиции), так как все думают, в основном, о еде.

Племя экстрасенсов. Фото: канал ТВ-3.

- Какие навыки вам реально пригодились на проекте?

- В первую очередь - самоконтроль и умение трезво оценивать ситуацию. Ну и навыки выживания. Я же экстремал со стажем. Если ты умеешь строить укрытия, ориентироваться на местности и добывать пищу на суше и в воде - не пропадешь даже на необитаемом острове. "Робинзонить" пришлось на все сто процентов, но для меня это не является чем-то новым, хотя в диких тропиках я все же оказался впервые. С моим опытом выживания в экстремальных условиях, я стал в своем племени кем-то вроде консультанта по этой теме.

- Что стало самым тяжелым испытанием на островах?

- Самое тяжелое для меня - сохранять баланс между человечностью и инстинктами. Ведь первое - это лишь приобретенный набор характеристик, социальных навыков, моральных качеств и так далее. И выжить в диких условиях, полагаясь только на человечность, попросту невозможно. А второе - именно то, что движет нами на подсознательном уровне, наши потребности и желания, благодаря которым наш вид вообще существует. Но и здесь, как говорится, "палка о двух концах". Ведь, полагаясь только на инстинкты, мы рискуем утратить свою идентичность, а порой и разум, свое Я, скатившись до уровня животного.

Племя актеров. Фото: канал ТВ-3.

- Участие в проекте как-то изменило вашу жизнь?

- Я принял решение участвовать в "Последнем герое", в первую очередь, ради получения опыта. Это воистину серьезный и сложный эксперимент для меня, в результате которого я не только испытываю на прочность свой организм и нервную систему, но и существенно "прокачиваюсь" в духовном плане. Чутье, действительно, очень сильно обострилось. Также у меня произошла не только своего рода "перезагрузка" в отрыве от цивилизации, но и некоторая переоценка жизненных приоритетов. Это для меня важнее всего, так что я пока очень доволен полученным опытом. И еще, если раньше я был относительно замкнут для публики (не считая участия в "Битве экстрасенсов"), то теперь я открыт для новых проектов и начинаний, так что, надеюсь, "Последним героем" дело не ограничится.

КОНКРЕТНО

"Последний герой" - со 2 марта по субботам на канале "ТВ-3".

16 участников: актеры против экстрасенсов.

Приз: 2 миллиона рублей.

Слоган: "Остаться людьми".

Ведущая: Яна Троянова.

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Экстрасенс из Ростова-на-Дону примет участие в перезапуске шоу "Последний герой"

- Зачем вам это? Что магистр темных искусств забыл на необитаемом острове?

- Прежде всего, магией и всем сопутствующим мои интересы никогда не ограничивались. Я всегда любил экстрим: были в моей жизни и мотоциклы, и лазанье по горам, да и охоту я до сих пор люблю (не так давно новым ружьем обзавелся), а вот на необитаемый остров меня черти еще не заносили. Это интересное и серьезное испытание себя на прочность в новых, совсем не привычных условиях. Думаю, что с полным набором снаряжения прожить месяц-другой на острове не сможет только ленивый, а вот элементарно без ножа и спичек - еще надо постараться. А еще такая кардинальная смена обстановки и для "шестого чувства" может быть очень полезна, ведь все мы знаем, что в экстренных ситуациях наша "чуйка" обостряется. (подробности)