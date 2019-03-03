2019-03-03T17:02:07+03:00
Общество

Обзор матча "Енисей" - "Ростов" 3 марта 2019: счет, голы, статистика игроков матча 18-го тура чемпионата России

Представляем вашему вниманию обзор матча 18-го тура чемпионата России "Енисей" - "Ростов". Счет, голы, статистика игроков [аудио]
Виктор ГОВОРОВ
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3 марта в Сочи прошел поединок первенства России "Енисей" - "Ростов".3 марта в Сочи прошел поединок первенства России "Енисей" - "Ростов".Фото: Антон Строкин
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3 марта на стадионе "Фишт" в Сочи состоялся матч 18-го тура чемпионата России между красноярским "Енисеем" и ФК "Ростов". Встреча завершилась со счетом 1:1.

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Все голы немногочисленные зрители (чуть больше пяти тысяч, как сообщили официальные представители) увидели после перерыва.

Матч прошел на стадионе "Фишт". Фото: Антон Строкин

Матч прошел на стадионе "Фишт".Фото: Антон Строкин

На 68-й минуте ростовчане открыли счет: вышедший на замену исландец Сигурдарсон откликнулся на прекрасный пас Еременко и переиграл вратаря Юрченко - 0:1.

Однако, за семь минут до окончания встречи красноярцы отыгрались: Сарр отменно пробил головой мимо Песьякова - 1:1.

Поболеть за любимую команду приехали сотни ростовских болельщиков. Фото: Виктор ГОВОРОВ

Поболеть за любимую команду приехали сотни ростовских болельщиков.Фото: Виктор ГОВОРОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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