Масленица в Ростовской области 2019: где поесть блинов, программа мероприятий. На воскресенье, 10 марта, назначены проводы зимы. В этот день праздничные гуляния пройдут во многих парках донской столицы, а также соседних городах - Азове, Таганроге, Новочеркасске, Шахтах, станице Старочеркасской, куда можно прогуляться ростовчанам, чтобы поесть блинов, посмотреть на выступления артистов и, конечно, стать свидетелями сожжения чучела Масленицы. Выбирайте и приходите.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Где отметить Масленицу 10 марта 2019*

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Парк им. М. Горького

В 11:00 - народное гуляние «Масленица, красна девица пришла с народом веселится»

Центральная эстрада «Ракушка» - концертная народная программа, работа праздничной ярмарки «Город мастеров», Полевая кухня, интерактивная программа с участием ходулистов, конкурсы, призы. А еще ярмарка, розыгрыши, угощения, казачьи песни и пляски, масленичное дерево с призами и подарками. Свой подарок к празднику приготовила и «Комсомолка»: в парке при покупке свежего номера с православным календарем можно получить еще и книгу в подарок, а также приобрести книги из нашей коллекции.

Парк имени Николая Островского

В 11:00 - интерактивная праздничная программа

Парк культуры и отдыха 1 Мая

В 12:00 - праздничная программа «Хороша ты, хороша Масленая неделя!». Концертная и игровая программы

Парк культуры и отдыха «Дружба»

В 12:00 - «Масленичные гулянья в парке Дружба». Театрализованные представления, конкурсная программа, концертная программа

Парк культуры и отдыха «Левобережный»

В 13:00 - Областная «Масленица». выставки декоративно-прикладного искусства, мастер-классы по изготовлению блинов, концертные программы, конкурс фигур «Креативная масленица», «Городской фестиваль блинов», игровые аттракционы, конкурсы

«Парк культуры и отдыха им. Октября»

В 11:00 - праздничная программа «Щедрая масленица»

«Ростовский-на-Дону зоопарк»

В 11:30 - Широкая масленица в зоопарке

Парк им. г. Плевен

В 14:00 - праздничная программа «Масленица в сказке»

Сегодня можно поесть блинов, посмотреть на выступления артистов и, конечно, стать свидетелями сожжения чучела Масленицы.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

АЗОВ

Площадь у полкового храма Иконы Азовской Божьей матери (по улице Макаровского).

В 11.30 - пройдет праздник, подготовленный театром.

У Подвестного моста

В 12.00 - праздник, где гостей ждут блины и другие угощения, катание на лошадях, развлекательная программа для детей и взрослых, конкурсы с призами, песни и пляски с саблями, выступление участников военно-исторического клуба «Казачья слава» и многое-многое другое.

Парк «Жемчужина Азова»

В 14:00 - народные гуляния, устраиваемые лучшими творческими силами. Мероприятие у фонтана продлится несколько часов и завершится сжиганием чучела Масленицы.

ШАХТЫ

Александровский парк

В 12:00 - праздничное мероприятие, посвященное окончанию Масленицы. Всех ждут большой праздничный концерт, народные гулянья.

СТАРОЧЕРКАССКАЯ

13:00 - 15:00 - праздничная театрализованная программа на главной сцене «Маслена красна – блинами вкусна» . В программе: театрализованная постановка, концертная программа творческих коллективов Аксайского района и приглашенных коллективов, спортивные состязания, масленичный столб с подарками и др.

10:00 - 17:00 - работа точек общественного питания и торговых точек.

12:30 - 15:00 - работа тематических площадок:

- «Аллея ростовых кукол» (фотозона);

- «Потешно-музыкальная» (интерактивная площадка с живыми этническими музыкальными инструментами);

- «Старочеркасский балаган» (фольклорный кукольный театр, масленичная карусель, фотозона);

- «Мастеровая» (выставка декоративно-прикладного искусства);

- «Казачьи забавы» (конкурсы, игры и т.п.).

Свой подарок к празднику приготовила и «Комсомолка». Ждем гостей в парке им. Горького Ростова-на-Дону.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

НОВОЧЕРКАССК

Клуб в мкр. Луговой

В 12:00 - тематическая программа "Как на маслену неделю…"

Площадь "ДК мкр. Октябрьский"

В 12:00 - Выставка ДПИ «Весеннее настроение»

Площадь перед ДК мкр. Донской

В 13:00 - «Масленичная гульба» - фольклорный праздник.

Площадь "ДК мкр. Октябрьский"

В 13:00 - театрализованная программа «Масленичный круговорот, на гулянье народ зовет!»

«Дом культуры мкр. Ключевое»

В 15:00 - тематическая программа "Гуляй, широкая масленица"

ТАГАНРОГ

Парк культуры и отдыха им. Горького

В 10:00 - широкое гуляние с блинами, выставкой-ярмаркой и шоу-программой. Праздничная программа «Широкая масленица-2019» начнется в 10 утра.

11:00 - 17:00 - гастрономическая ярмарка «С пылу-жару», выставка-ярмарка народно-прикладного творчества (центральная аллея парка);

11:00 - 12:00 - «Весну Красну встречаем, всех блинами угощаем!» - праздничная игровая программа с героями русских сказок (Новый детский городок);

12:00 - 13:00 - Ходулисты в национальных костюмах (у центральных ворот);

12:00 - 16:00 - «Богатырская застава» - интерактивная шоу-программа с народными играми и забавами (площадь у Зеленого театра);

13:00 - 17:00 - праздничная театрализовано-концертная программа (Танцевальная веранда).

Парк имени 300-летия города Таганрога

14:00 - 16:00 - концерты и игры.

*Из открытых источников.