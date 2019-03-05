В Волгодонске педофил изнасиловал школьниц, которые ради селфи забрались в заброшенное здание

Жители Волгодонска спокойно вздохнули. Педофил, которого искали по всему городу в течение двух последних дней, задержан. Это местный житель, который подрабатывал на рынке. Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

- Не факт, что это второй Чикатило, - осторожно говорят в правоохранительных органах.

Известно, что все случилось среди бела дня.

- В субботу, 2 марта, девочки (14 и 15 лет - автр) решили сделать красочное селфи, ради этого забрались в заброшенное здание, - в социальных сетях. - Там же оказался мужчина, который запугал девочек... У него с собой была ножовка и что-то еще...

Фото: ВК "Подслушано Волгодонск"

Уже в полиции школьницы составили фоторобот насильника, вспомнив, что на нем была старая одежда, а на вид ему около 30 лет (как позже выяснилось - ошиблись). Накануне стало известно, что подозреваемый установлен и задержан. Помогли ориентировки, которые активно распространяли по социальным сетям, а также расклеивали по всему городу. Известно, что в отношении 43-летнего мужчины уже возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый - 43-летний местный жительФото: соцсети

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пострадали пять девушек: в Ростове-на-Дону будут судить 25-летнего обвиняемого в серии изнасилований

Первое нападение произошло в декабре 2017-го года, но общественность узнала о появлении неизвестного педофила весной, когда в социальные сети попал фоторобот предполагаемого насильника 13-летней девочки. Изувер напал на ребенка, когда она находилась на остановке (подробности)