Красавицы в погонах - 2019: выбираем в самую очаровательную сотрудницу в форме в Ростове-на-Дону

8 Марта - долгожданный весенний праздник, в который хочется наслаждаться красотой окружающего мира: яркими цветами и, конечно же, очаровательными девушками. Зная, как ростовчане любят красавиц в форме, мы в очередной раз с удовольствием проводим фотоконкурс совместно с Ростовским юридическим институтом МВД России.

Для на этих молодых дам, так и хочется сказать: "Арестуйте меня, госпожа полицейская!" Но как бы они не были прекрасны, вам, дорогие читатели, предстоит выбрать самую-самую. Ответим, что вы можете оставить один голос в сутки, победительниц ждут ценные подарки.

Итоги мы подведем 27 марта. Самую красивую курсантку вы услышите в эфире радио "Комсомольская правда Ростов" (89,8 fm).

А пока знакомьтесь с нашими участницами:

Анастасия Богданова, 19 лет, курсант 3 курса РЮИ МВД России.

- Будучи на втором курсе обучения, я решила записаться в кружок самодеятельности. Занимаясь в процессе художественной гимнастикой, я могу почувствовать себя легко и забыть о всех проблемах. Самодеятельность очень сильно помогает развить себя в творческом векторе. Поэтому это отличный вариант, чтобы двигаться вперёд, заряжаться позитивом и энергией.

Татьяна Грунтовская, 22 года, слушатель 5 курса РЮИ МВД России.

- Занимаюсь научной деятельностью, люблю читать и готовить. Увлекаюсь катанием на сноуборде и подводным плаванием. О службе в органах внутренних дел мечтала с детства, поэтому стараюсь быть добросовестным и ответственным сотрудником.

Татьяна Лукьянова, 22 года, слушатель 5 курса РЮИ МВД России.

- Всегда старалась максимально совместить все сферы деятельности нашего института, при этом, уделяя большую часть времени учебе, развитию личных и профессиональных качеств. Именно благодаря верному распределению своих усилий и интеллектуальных ресурсов, смело могу заявить, что я совершенно готова нести службу в органах внутренних дел.

Дарья Степанова, 21 год, курсант 3 курса РЮИ МВД России.

- Вместе со своими однокурсниками принимаю активное участие в работе с детскими домами. В подшефном институту детском доме, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, устраиваем праздники, играем с детками, помогаем в благоустройстве территории учреждения. В дальнейшем планирую продолжить службу в инспекции по делам несовершеннолетних.

Анастасия Усенко, 18 лет, курсант 1 курса РЮИ МВД России.

- Родилась в городе Шахты. Школу закончила с золотой медалью. Увлекаюсь спортом, проведением научно-исследовательских работ в области юриспруденции. Участвую в военно-патриотическом движении. С самого детства мечтаю стать следователем.

Кристина Фролова, 21 год, слушатель 5 курса РЮИ МВД России.

- Желание стать сотрудником органов внутренних дел появилось еще в школе, и ничуть не пожалела о сделанном выборе. Поняла, что полиция – мое призвание. Увлекаюсь психологией. Обожаю животных.

Дарья Шевская, 21 год, курсант 3 курса РЮИ МВД России.

- Выросла в семье врачей и художников. Увлекаюсь рисованием и чтением стихов, посвященных Великой Отечественной войне.

Татьяна Остапенко, 21 год, слушатель 5 курса РЮИ МВД России.

- Закончила хореографическую школу, люблю читать русскую классику. Поступление на службу в органы внутренних дел было моей мечтой с раннего детства. В институте занимаюсь научной деятельностью, отлично учусь.

А В ЭТО ВРЕМЯ

К 8 Марта полицейская из Ростова-на-Дону написала песню о женщинах в погонах

- Женщинам в погонах гораздо сложнее, чем мужчинам. Я сама мама, знаю, как нелегко совмещать материнство и службу в полиции. И вот мне захотелось передать это через творчество, - рассказала старший инспектор отдела морально-психологического обеспечения РЮИ МВД России Анастасия Иноземцева. (подробнее)