К 8 Марта полицейская из Ростова-на-Дону написала песню о женщинах в погонах

Накануне 8-го Марта ростовская певица в погонах Анастасия Иноземцева написала песню о женщинах, которые находятся на службе. Новый трек 31-летняя полицейская презентовала на радио "Комсомольская правда Ростов" (89,8 fm).

- Женщинам в погонах гораздо сложнее, чем мужчинам. Я сама мама, знаю, как нелегко совмещать материнство и службу в полиции. И вот мне захотелось передать это через творчество, - рассказала старший инспектор отдела морально-психологического обеспечения РЮИ МВД России.

Известно, что на песню "Защитница" уже был снят клип. Главную роль сыграла действующий сотрудник полиции Екатерина Данова.

Анастасия Иноземцева - Защитница 00:00 00:00

Напомним, в прошлом году Анастасия записала трогательную песню ко Дню сотрудника органов внутренних дел России вместе с экс-солистом "На-На" Владимиром Левкиным.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Раскуплены букеты, готовы комплименты»: Слепой музыкант из Ростова-на-Дону спел заводную песню к 8 Марта

- Написала эту песню моя жена Анна, - рассказал «Комсомолке» Виктор Тартанов. - И уже за две недели только на моей странице в «Однокласниках» ее прослушали больше 82 тысяч человек. Такого никогда не было! Я уже не говорю про число скачиваний. И особенно приятно, что ее взяли на заметку ютуб-блогеры. Некоторые даже создали своеобразный клип на эту композицию. (подробности)

В Ростове-на-Дону к 8 Марта вдвое взвинтили цены на цветы

Все торговцы в один голос уверяют: мол, цену держим, цветы не подорожали. Однако покупатели с опытом говорят: еще неделю назад та же мимоза стоила вдвое дешевле, а фиалки и подснежники - на 50 рублей. При мне прямо на глазах - как грибы после дождя, выросли в цене тюльпаны в горшочках. (подробности)