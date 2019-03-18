2019-03-18T11:20:12+03:00
Телевизор

Участник "Последнего героя" о "проклятии" телепередачи: "Хватит пытаться высосать мистику"

Смерть забирает бывших участников шоу в расцвете сил
Илья БОГОМОЛОВ
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Многих, кто снимался в "Последнем герое", уже нет с нами. Фото: Борис КУДРЯВОВ / Владимир ВЕЛЕНГУРИН.Многих, кто снимался в "Последнем герое", уже нет с нами. Фото: Борис КУДРЯВОВ / Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
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После публикации "Комсомолки" о том, что смерть выкашивает участников шоу "Последний герой", нынешний "островитянин", снимающийся в этом телепроекте, разразился гневным постом в социальной сети. Адепт стихии смерти и экстрасенс Намтар Энзигаль, который поехал в тропики испытать себя, высказался о проклятии передачи, на которое намекнули журналисты. Напомним, "КП" подсчитала, что в живых нет уже Жанны Фриске, Веры Глаголевой, Сергея Борова-младшего, а недавно нас трагически покинули 35-летний Децл и 38-летняя Юлия Началова.

- Да, Началова принимала участие в съемках этого шоу, в одном сезоне с Жанной Фриске, Децлом и Яной Волковой, которых тоже уже нет в живых, - пишет экстрасенс из Ростова-на-Дону. - Но, почтеннейшая публика, как давно это снимали? На минуточку - 16 лет назад. Я уже не говорю о более ранних сезонах (вспомним Сергея Бодрова и других причастных к проекту людей, покинувших этот мир). Так уж вышло, что человеческие тела слабы, легко ломаются и быстро гниют. И несложно догадаться, что такой "скафандр" изначально и был задуман как временный, а 16 лет - весьма долгий срок. С тем же успехом можно рассказывать о проклятиях крещения Руси и штурма Бастилии. Все, кто принимал в этом участие, мертвы. И я почти уверен, что через 16 лет, если не раньше, этот мир покинет и кто-нибудь из участников нынешнего сезона.

namtarenzigallnamtarenzigall
Может быть эта тема будет кому-то неприятна, но все же... После смерти Юлии Началовой во всех СМИ начался какой-то дикий ад, вплоть до каких-то совершенно абсурдных предположений о каком-то проклятии Последнего героя... Разложим же по полочкам.
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Напомним, что новыми участниками "Последнего героя", который сейчас транслируется на канале ТВ-3, стали актеры Артур Смолянинов ("9 рота", "Духless", "Я"), Илья Глинников ("Интерны"), Артем Сучков (трилогия "Гоголь"), Ирина Безрукова ("Участок") и экс-"Камеди вумен" Наталья Медведева.

- Господа журналисты, хватит пытаться высосать мистику и сенсацию из мест, откуда их высасывать не стоит. Имейте совесть, если этот архаизм к вам хоть как-то еще относится, - резюмировал свое обращение Энзигаль.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Началова умерла вслед за Фриске и Децлом: смерть выкашивает участников "Последнего героя"

Смерть Юлии Началовой стала жутким продолжением череды мистических событий, которые преследовали участников проекта "Последний герой". Певица скончалась на 39-м году жизни в одной из московских больниц от остановки сердца. Трагическая развязка произошла после заражения крови. По странному стечению обстоятельств, Юля продолжила печальную статистику телешоу, пополнив ряды умерших участников "Последнего героя". Что это, проклятье или страшное совпадение? Ведь за время существования передачи многих знаменитостей нет в живых. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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