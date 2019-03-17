СМИ: под аэропортом Ростова-на-Дону найдены вещи погибших в авиакатастрофе "Боинга" FlyDubai

Под старым аэропортом Ростова-на-Дону, что на проспекте Шолохова, есть подземелье, в котором лежат личные вещи жертв авиакатастрофы, произошедшей в этой воздушной гавани 19 марта 2016 года. Об этом местному изданию "Наше время" на условиях анонимности рассказали диггеры (исследователи подземелий и пещер), которые после закрытия объекта в декабре 2017 года активно исследуют его тайны. Молодые люди рассказали журналистам, что в начале этого месяца они спустились в бомбоубежище под аэропортом и там им попалась жуткая находка.

На фото из помещения видны десятки полиэтиленовых пакетов, в которых лежит одежда и различные предметы быта. Практически все содержимое мешков в той или иной степени пострадало от огня. На каждом пакете приклеена записка с пояснением.

Жуткая картина предстала перед диггерами в подземном бомбоубежище. Фото: www.nvgazeta.ru

- Убежище как убежище. Запах затхлого помещения, где лежат старые шмотки. Сначала подумал, что это бомжатня, но потом нашел документы с подписью следователя и список с номерами пассажиров. Напротив каждого номера были написаны какие-то цифры, судя по всему, обозначение сектора, в котором лежат вещи, - рассказал один из диггеров.

На месте был найден и список обозначениями пакетов. Фото: www.nvgazeta.ru

Ребята еще до своего спуска в подземелье слышали о том, что здесь имеется подобный "склад", но не поверили в это. Зато позже убедились своими глазами. Они уверяют, что ничего из вещей погибших не взяли, но опасаются, что это сделают мародеры, которые могут так же легко проникнуть в бомбоубежище. Молодые люди удивились, почему эти вещественные доказательства лежат в таком беспорядке. "Если они больше не нужны следствию, почему бы их не передать родственникам или не уничтожить?" - рассуждают они. Но, к сожалению, в России нет организаций, которые бы занимались установление связи между найденным на месте ЧП предметом и его владельцем.

Напомним, катастрофа рейса FZ981, который выполнял «Боинг» компании FlyDubai в ночь на 19 марта 2016 года из Дубая в Ростов-на-Дону произошла в 3:42 в аэропорту южной столицы. Командир лайнера дважды отказывался от попытки приземлиться из-за плохих погодных условий и в течение двух часов нарезал круги в воздухе, дожидаясь удачного момента. Потом не решился посадить самолет в третий раз, который и оказался роковым. Судя по всему, пилот перепутал в стрессовой ситуации небо и землю и сам буквально воткнул многотонную крылатую машину в землю.

Схема катастрофы "Боинга" в небе над Ростовом-на-Дону.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Погибли 62 человека: 55 пассажиров, возвращавшихся с курорта домой, и 7 членов экипажа. Никто не выжил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

FlyDubai выплатит компенсации детям погибших во время авиакатастрофы в аэропорту Ростова-на-Дону

Суд Дубая вынес решение по делу о компенсации родственникам жертв катастрофы, которая произошла в марте 2016 года в аэропорту Ростова-на-Дону. Правосудие заняло сторону пострадавших. В частности, суд обязал авиакомпанию FlyDubai выплатить 217 тысяч долларов брату и сестре, чьи родители погибли в авиакатастрофе в небе над Ростовом. На данный момент это первое решение по компенсации родственникам трагедии. (подробности)