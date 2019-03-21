2019-03-22T00:00:08+03:00
Звезды

Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону

У певицы диагностировали сильный стресс
Илья БОГОМОЛОВ
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Лолите стало плохо после концерта в Ростове.Лолите стало плохо после концерта в Ростове.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Сегодня вечером, 21 марта, в Ростове-на-Дону состоялся концерт известной певицы Лолиты Милявской. 55-летняя артистка блистательно выступила на сцене театра Горького, но как только ушла за кулисы, стала терять сознание. Помощники звезды вызвали ей скорую помощь, но худшие опасения не подтвердились. Врачи не стали забирать Лолиту в больницу. Причинами недомогания стали давление и стресс. Вернуть певицу в норму помогли обычные таблетки.

Отметим, что в день концерта артистка выложила в Instagram видео из ростовской гостиницы, где она довольно бодрым голос рассказывала, как ее встретили на Дону.

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Солнечному Ростову, добрый день!
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- Многие спрашивают: "А как живут артисты на гастролях? Что их окружает?" Вот в Ростове меня окружает Конституция Российской Федерации, картинки, чемоданчик. И спальня - это главное, что окружает любого артиста, - описывала Лолита обстановку в своем номере. - А здесь буковки... (на кровати была выложена надпись: "Лолита, мы рады видеть вас!" - прим. авт.) И кто-то же не поленился, вырезал каждую букву, раскрашивал или покупал черную бумагу. И еще портрет. Не могу сказать, что я очень на себя похожа. Спасибо вам за такое уважение. Это хорошо, что я приличная и веду себя нормально. Спасть буду так, чтобы буковки не разлетелись.

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Мощь и сила голоса. Песни Лолилы неординарные. Ну что сказать красотка она!! Смотреть и слушать одно удовольствие.
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Что же стало причиной переутомления певицы? Ответ легко нашелся в сети: вчера в Москве прошли похороны Арнольда Спиваковского - якобы, авторитета Солнцевской ОПГ. Присутствовавшие на прощании с бизнесменом рассказали, что траурное мероприятие посетили бывшая гражданская жена покойного Лолита Милявская, продюсер Виктор Дробыш и другие известные лица. Ранее певица поделилась, что в свое время именно Арнольд помог ей пережить тяжелый разрыв с Александром Цекало, и сейчас она очень сильно переживает его смерть.

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В моей жизни, ТЫ сыграл Главную роль.. ТЫ.. Бесполезны слова утешения, произнесённые любыми людьми.. Люблю всех, кого ТЫ Любил на этой Земле. Обещаю не оставлять...
28407 отметок «Нравится»908 комментариевInstagram

В любом случае, у Лолиты есть немного времени, чтобы отдохнуть и прийти в себя - следующий ее концерт намечен на послезавтра (23 марта в Краснодаре). Ростовчане в социальных сетях от всей души благодарят певицу за прекрасное и искреннее выступление.

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Очевидцы говорят, что Лолита чувствовала себя не очень еще до концерта. Подскочило давление, и ей даже вызывали «скорую», чтобы его сбить. К сожалению, состояние артистки было по-прежнему не очень, но она приняла решение выйти на сцену Ледового дворца. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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