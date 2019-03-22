Директор Лолиты прокомментировал состояние здоровья певицы

СЕГОДНЯ 00:37 2019-03-22T01:02:10+03:00

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"Комсомолке" удалось поговорить с директором Лолиты Эдуардом Хруцким. Он назвал новость о том, что певице стало плохо после выступления в Ростове-на-Дону фейком, а скорую помощь, дежурившую возле концертной площадки - обычным делом.

- Это все полная ерунда, фейковая новость. С Лолитой все хорошо. Это было плановое дежурство скорой помощи. После концерта в Могилеве, когда у нее был гипертонический крис, у нас в райдере написано, что на концерте должна присутствовать скорая, как и положено на всех массовых мероприятиях. Мы отвечаем за людей, которые находятся на концерте, за коллектив (некоторым артистам по 60 лет), за саму Лолиту, которой 55 лет, - сказал Эдуард. - После того, как у нас в Могилеве произошла отмена концерта, Лола сказала, что лучше будет заниматься своим здоровьем, чем потом ходить по врачам.

Сама певица рассказала РИА Новости, что в день концерта у театра Горького в Ростове находился реанимобиль, в котором не было необходимых медицинских приборов, поэтому артисты вызвали скорую для измерения давления и кардиограмму.

- Это делается после каждого концерта - измеряется давление и сердечный ритм членам коллектива, в том числе и мне. Это мера предосторожности, мы просто начали себя любить, - цитирует певицу источник.

ИСТОЧНИК KP.RU