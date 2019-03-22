«Она выложилась на концерте, вот и подпрыгнуло давление»: Врачи рассказали о состоянии Лолиты после выступления в Ростове-на-Дону

«Комсомолке» стали известны подробности инцидента, который случился накануне, 21 марта, в Ростове-на-Дону с певицей Лолитой Милявской. Артистке вызвали скорую сразу после концерта. «КП» выяснила: в чем причина.

«СНОТВОРНОЕ МНЕ ПРОСТО НЕЛЬЗЯ ПИТЬ!»

Лолита давала концерт в одном из театров города - имени Максима Горького. В зрительном зале был самый настоящий аншлаг, несмотря на достаточно весомую цену билетов - от 1,5 до пяти тысячи рублей, яблоку негде было упасть - свободных мест не было не то что в ВИП-ложе, на балконах! Весь концерт - и это видно на многочисленных снятых зрителями сторис, Лолита не жалела себя. Больше двух часов (!) она пела и даже прыгала на сцене, а еще очень эмоционально и артистично откровенничала со зрителями. Тогда же она призналась, что временами и на нее накатывает усталость.

Выступление 55-летней Лолиты было настолько эмоциональным, что врачи не исключают, что именно это и стало причиной ухудшения самочувствия.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- У вас бывает момент, когда приходишь домой, ложишься и не можешь заснуть от усталости? - обратилась она к своим зрителям. - Я вам скажу: у меня такое тоже бывает, особенно при перелетах. Я как-то в 8 утра приехала в какую-то гостиницу, не помню город. И поняла, что снотворное мне просто нельзя пить - связки не проснутся, а спать надо. Что делать? Не знаю. Положила подушку под спину, легла на кровать и увидела рядом пульт от телевизора. Я обычно ТВ не смотрю - так все интеллигентные люди говорят, а здесь я прям первый раз щелкнула и попала на какую-то программу: там женщина крупным планом, а под ней подпись «Психолог». Я посмотрела на часы 8:16. Психолог?! Это то, что мне сейчас надо. Прибавила громкость, а тут она как заорет «Люди!!!». В 08:16 с половиной, я поняла: «Больше я не засну никогда». А она продолжала кричать: «Люди, посмотрите на себя все! Что вы с собой делаете? Люди, вы же взрослые! Запомните люди, где бы вы не работали вы должны встать и стоять раз в час и пять минут...»

- Она просто устала после концерта, - лаконично ответили «КП» в окружении певицы.Фото: Евгения ГУСЕВА

«ОНА ПРОСТО УСТАЛА ПОСЛЕ КОНЦЕРТА»

При этом выступление 55-летней Лолиты было настолько эмоциональным, что врачи не исключают, что именно это и стало причиной ухудшения самочувствия.

- Она просто устала после концерта, - лаконично ответили «КП» в окружении певицы.

Как стало известно «Комсомолке» из собственных источников, вызов в гримерку Лолиты поступил почти сразу после концерта. Говорят, на месте действительно дежурила частная скорая помощь, но у них что-то случилось с тонометром - якобы заглючил. Поэтому, когда артистке стало плохо, вызвали еще и «муниципалов». Уже минут через двадцать - около 22:00, те были на месте. Они померили давление - оно оказалось повышенным, сердцебиение участилось. После этого дали артистке лекарство, дождались когда давление нормализуется.

- Похоже, она просто выложилась на концерте, вот и подпрыгнуло давление, - рассказали «КП» медики. - Она раскачала себя эмоционально, вот и результат. Но жизни и здоровью звездной пациентки ничего не угрожало. Госпитализация ей не требовалась.

Поэтому медики уехали из гримерки.

Лолита пробыла на сцене больше двух часов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Я ВСЕГДА БОЮСЬ РОСТОВА»

К слову, в Ростове-на-Дону Лолиту встретили тепло во всех смыслах. Она даже написала в своем Инстаграм: «Солнечному Ростову, добрый день!» и выложила трогательное видео. На кадрах из гостиницы кровать, на которой лежал ее написанный карандашом портрет, а также выложена надпись из бумаги печатными буквами: «Лолита, мы рады Вас видеть!».

К слову, на самом концерте она постоянно шутила - то со зрителями, то с охраной.

- После третьей песни уже перестаю волноваться, потому что я всегда боюсь Ростова, - призналась артистка. - Он всегда папа. А еще на меня ходит интеллигенция, чтобы увидеть кого-то более раскрепощенного со стороны. За чем пришли, то и получите!

Настоящим подарком для одной из поклонниц стало поздравление от любимой артистки.

- У моей мамы сегодня день рождения, зовут Ирина, - сказал маленький мальчик, вручая цветы звезде.

- Дай, я тебя поцелую, - обратилась к юнцу Лолита. - А где твоя мама сидит?

И после этого она запела в микрофон: «С днем рождения, потрясающая маленькая девчонка Ира, у которой растет рядом настоящий мужик». Зал взорвался аплодисментами.

ПОДРОБНОСТИ

Директор Лолиты прокомментировал состояние здоровья певицы

- Это все полная ерунда, фейковая новость. С Лолитой все хорошо. Это было плановое дежурство скорой помощи. После концерта в Могилеве, когда у нее был гипертонический крис, у нас в райдере написано, что на концерте должна присутствовать скорая, как и положено на всех массовых мероприятиях. (подробности)

РАНЕЕ

«Лолита держалась, но было видно, что ей плохо»: певицу с концерта в Могилеве увезли в больницу

Очевидцы говорят, что Лолита чувствовала себя не очень еще до концерта. Подскочило давление, и ей даже вызывали «скорую», чтобы его сбить. К сожалению, состояние артистки было по-прежнему не очень, но она приняла решение выйти на сцену Ледового дворца. (подробности)