Почему в Дону стало меньше рыбы и куда делись раки: всему виной браконьеры, соленая вода и человеческая жадность

Новостей для рыбаков несколько. Хорошая - шемайки стало много, но ловить ее нельзя. Она все также остается краснокнижной, хотя на удочку попадается уже чаще леща и щуки. Стерлядь запрещено ловить, а всленец пиленгас в лидерах по вылову. Плохая новость - местной рыбы становится меньше.

- Зарегулирование рек, погодная и климатическая непредсказуемость, чрезмерная рыбопромысловая нагрузка и перелов, - перечисляют причины ученые ФИЦ «Южный научный центр РАН». - Ситуация настолько сложная, что сегодня даже нельзя однозначно прогнозировать объемы запасов рыбных ресурсов в будущем.

КАК ЗА 10 ЛЕТ СОЛЬ ПОВЛИЯЛА НА ПОПУЛЯЦИЮ РЫБ

Тенденция увеличения соли в водах Таганрогского залива проявилась больше десяти лет назад. Одни считают, что виной всему снижение уровня воды, другие - ветер. Скорее всего, как водится, и то, и другое. Воды в Дону и Таганрогском заливе действительно мало.

- Изменение солености Азовского моря и Таганрогского залива на самом деле сильно повлияло на видовой состав рыбы, - поясняет Данил Бухмин, ихтиолог, младший научный сотрудник ЮНЦ РАН. - Местная стала дольше расти, уходить в пресную воду, появилась конкуренция со стороны пришлого серебряного карася. Если раньше было больше сазана и леща, то сегодня карась всех вытесняет.

Что касается Азовского моря, то здесь царствует тюлька и хамса, так как никто их ловить не хочет, - это затратный промысел, а рыба дешевая. Рыбаков больше интересуют другие виды, которые более дорогие.

С осетровыми рыбами вообще беда. Разрешено только воспроизводство в искусственных условиях, вылов, соответственно, запрещен. Хотя еще в 60-х годах жители прибрежного Азовского района хвастались уловами, сегодня же встречаются штучные экземпляры. Причин много, но, в первую очередь, - человеческий фактор (читать - жадность).

А раньше в Таганрогском заливе даже осетров ловилиФото: Иван ТИМОФЕЕВ

ВСЕЛЕНЦЫ-ПРИСПОСОБЛЕНЦЫ

Нашей любимой рыбке - сельди, шемае, лещу - создали сильную конкуренцию так называемые чужеродные вселенцы, которые акклиматизировались и вполне отлично себя чувствуют. В тройке лидеров среди чужаков - тот самый серебряный карась, пиленгас и амурский чебачок, встречаются и американские сомики.

- В 17 веке серебряный карась в виде экзотических золотых рыбок попал в западные акватории России из Китая, а в начале прошлого века - с Дальнего Востока уже как объект аквакультуры, - рассказывает старший научный сотрудник ЮНЦ РАН, кандидат биологических наук Александр Старцев. - На сегодняшний день распространен по всем рекам бассейна Азовского моря. Создает сильную конкуренцию практически всем местным промысловым видам. Опасен тем, что может подвинуть и местную ихтиофауну.

Сейчас за лишнюю рыбку могут и возбудить уголовное делоФото: Софья САМОЙЛОВА

Динамика видового состава ценных рыб за сто лет показывает, что 1860-х годах ловились лещ, рыбец, сазан судак (около 345 тысяч тонн). Спустя сто лет на долю этих рыб приходилась всего 15 тысяч тонн. В 2015 году - ни килограмма. Промысловыми стали тюлька, хамса, серебряный карась, пиленгас и судак. Переломными стали 50-80-е годы прошлого года.

- Есть общее ощущение, что точка возврата утеряна, - говорят ученые. - Прогноз такой: рыбы будет меньше, но все в наших руках, если повысят штрафы за незаконный промысел, введут определенные запреты... Естественно, без фанатизма. Ловить надо, но не безжалостным способом: поймал, сколько нужно, чтобы покушать, остальное верни, пожалуйста, обратно в воду. Плюс, естественно, искусственное воспроизводство (ведь шемаю удалось спасти) и решение экологических проблем.

А ЧТО РАК?

Все плохо. Местный рак постепенно уходит выше по Дону. Он спасается от соли. В низовьях Дона ему стало настолько некомфортно, что он хуже развивается. Потому на рынке размерами радуют только саванские раки. Наиболее крупных представителей местных членистоногих (более 14 сантиметров) еще можно выловить в бассейне реки Сал и Усть-Манычском водохранилище, а вот в Дону они мелкие, увы.

Донские раки мельчаютФото: Евгения ГУСЕВА

- Еще в 2012 году я вместе с товарищем ловил до пяти-восьми килограммов раков в день, - обрисовал ситуацию азовчанин Николай Герасименко. - Не на продажу - для себя побаловаться. Для казаков ловля раков - это как религия. Многие любят это дело. В четыре утра вставали, отправлялись на любимое место, а днем уже домой. Сейчас — ничего. А ведь рак - это индикатор чистоты водоема. Причем в Тузле и Маныче раки есть, а в Дону - нет. На наших донских прилавках только привозные из Алтая да из Армении. Визуально практически ничем не отличается - чистенький и красивый, но вкус не тот...

А раньше раков было столько, что в начале прошлого столетия ими даже кормили животных. Была даже поговорка: «Камыш родил? - Родил. - А ракам выход был?- Был. - Ну, матушка, не издохнешь с голоду». А вот свидетельство ученого Сергея Алфераки (1910 год): «По словам рыбаков, было такое изобилие природных богатств, что за 20-30 копеек можно было, например, купить раков целый воз и что ими там даже откармливали свиней, как самым дешевым и изобильным кормом» (из книги Г.Г. Матишов, А.И. Ермолаев "Мир каравайки и взморья глазами донских казаков")

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