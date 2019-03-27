2019-03-27T14:01:17+03:00
Общество

Торговцы вон! Чиновники обещают, что Соборная площадь полностью изменится после реконструкции

Добавят зелени и мест отдыха
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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На Соборной площади уже начались работы.На Соборной площади уже начались работы.Фото: Виктор ГОВОРОВ
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Уже в этом году сердце города – Соборная площадь - должно кардинально измениться. Но дизайн-проект пока не готов. Администрации Ростова-на-Дону предстоит в течение двух недель его разработать, потом представить на утверждение. Вариантов затянуть нет - такое поручение дал губернатор.

- Речь идет о концептуальном изменении. Нужно не просто убрать торговлю с земли, незаконные павильоны – мы говорим о модернизации Соборной площади и создании комфортной среды. Задача состоит в том, чтобы принципиально изменить ситуацию и обустроить там новое место для отдыха горожан, - пояснил задачу Василий Голубев.

Дизайн-проект площади должны представить через две недели Фото: Виктор ГОВОРОВ

Дизайн-проект площади должны представить через две неделиФото: Виктор ГОВОРОВ

Что планируют сделать чиновники? Добавить зелени, мест отдыха и красоты. Торговцев обещают выгнать. Официально это звучит так: «на Соборной площади планируется создать благоустроенное общественное пространство, чтобы жители и гости города могли комфортно провести время, отдохнуть. Обновленная площадь должна органично вписаться в реконструированную часть Соборного переулка».

Реконструкцию должны закончить к осени. Фото: Виктор ГОВОРОВ

Реконструкцию должны закончить к осени.Фото: Виктор ГОВОРОВ

Эти работы будут идти параллельно с реконструкцией злосчастной улицы Станиславского. До осени дорожники должны завершить ремонт на участке от Семашко до Буденновского. Им предстоит обновить 550 метров уличной территории.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Соборная площадь - самая старая площадь города. Она появилась в конце XVIII века, когда Солдатская слобода Ростова-на-Дону стала интенсивно заселяться, вследствие чего появилась территория, где организовался рынок. В феврале 1781 года рядом с этим местом было начато строительство деревянной церкви Рождества Пресвятой Богородицы, освященной в сентябре этого же года.

В апреле 1890 года благодарные ростовчане установили на Соборной площади памятник Александру II, но в 20-х годах прошлого столетия его снесли. Спустя 70 лет практически на том же месте был возведён памятник Святителю Димитрию Ростовскому.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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