2019-03-28T18:28:20+03:00
Общество

"Ух ты, какой животик!": Фанаты экс-участницы «Дома-2» Марины Мексики обсуждают ее беременность

Красотка не успела выложить снимок, как посыпались поздравления
Ольга КУПОРОВА
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Фанаты заподозрили Марину в беременности. Фото: ИнстаграмФанаты заподозрили Марину в беременности. Фото: Инстаграм
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Фолловерам только дай маленький намек - сразу поставят диагноз. Не успела бывшая участница шоу «Дом-2» и «Инстаграмщицы» 23-летняя Марина Мексика из Ростова-на-Дону выложить новый снимок с отдыха, как в комментариях стали дружно обсуждать ее беременность. Подозрения вызвал животик девушки, сидящей на байке. Вопросов к аппетиту красотки, которая, возможно, на Бали позволила себе немного больше, то есть слегка переела вкусняшек, не возникло. Диагноз был поставлен сразу, и понеслось:

- Ты че беременна? - не стесняясь, спросили одни.

- А животик увеличился, - написали другие.

ms.mexikams.mexika
Садись прокачу #мекс
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- Я видела историю, - стала утверждать одна из подписчиц. - Еще два (дня) назад, где она показала УЗИ, а сейчас не могу понять - беременна она или нет!?

- Что с животом?

- Ух ты, беременна!

Мексика держит паузу, никак не реагируя на предположения подписчиков. Надо сказать, Марина Черкасова (именно так зовут Мексику) редко отвечает в комментариях, стараясь не обращать внимание на многочисленных хейтеров. Видимо, тренировки выдержки в «Доме-2» не прошли даром. При этом в сторис выложила снимок, где ее живота вообще не видно, еще больше заинтриговав фанатов и недругов. Запасаемся попкорном, ждем продолжения, ведь перед фолловерами стоит еще одна задача - выяснить, кто отец ребенка.

ms.mexikams.mexika
Когда настанет мой черед,И кровь зеленая замрет,И затуманятся лучи -Я прочеркну себя в ночи.
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По словам красавицы, родственница помнит ее совсем другой (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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