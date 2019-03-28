"Ух ты, какой животик!": Фанаты экс-участницы «Дома-2» Марины Мексики обсуждают ее беременность

Фолловерам только дай маленький намек - сразу поставят диагноз. Не успела бывшая участница шоу «Дом-2» и «Инстаграмщицы» 23-летняя Марина Мексика из Ростова-на-Дону выложить новый снимок с отдыха, как в комментариях стали дружно обсуждать ее беременность. Подозрения вызвал животик девушки, сидящей на байке. Вопросов к аппетиту красотки, которая, возможно, на Бали позволила себе немного больше, то есть слегка переела вкусняшек, не возникло. Диагноз был поставлен сразу, и понеслось:

- Ты че беременна? - не стесняясь, спросили одни.

- А животик увеличился, - написали другие.

ms.mexika Садись прокачу #мекс

- Я видела историю, - стала утверждать одна из подписчиц. - Еще два (дня) назад, где она показала УЗИ, а сейчас не могу понять - беременна она или нет!?

- Что с животом?

- Ух ты, беременна!

Мексика держит паузу, никак не реагируя на предположения подписчиков. Надо сказать, Марина Черкасова (именно так зовут Мексику) редко отвечает в комментариях, стараясь не обращать внимание на многочисленных хейтеров. Видимо, тренировки выдержки в «Доме-2» не прошли даром. При этом в сторис выложила снимок, где ее живота вообще не видно, еще больше заинтриговав фанатов и недругов. Запасаемся попкорном, ждем продолжения, ведь перед фолловерами стоит еще одна задача - выяснить, кто отец ребенка.

ms.mexika Когда настанет мой черед,И кровь зеленая замрет,И затуманятся лучи -Я прочеркну себя в ночи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-участница «Дома-2» из Ростова-на-Дону шокировала своими татуировками

Красотка и скандалистка Mexika, она же - бывшая участница «Дома-2» - научилась эпатировать публику. Казалось бы, все привыкли к ее страсти по изменению внешности, но нет... Гнев и негатив полился после очередной публикации снимка ростовчанки в Инстаграм. Казалось бы, ничего откровенного, но комментарии не заставили себя ждать (подробности)

Секс-дива «Дома-2» Мексика после пластики боится встречи с бабушкой

По словам красавицы, родственница помнит ее совсем другой (подробности)