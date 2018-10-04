2018-10-04T18:01:53+03:00
Общество

Экс-участница «Дома-2» из Ростова-на-Дону шокировала своими татуировками

Поклонники рекомендуют 23-летней Марине Mexika остановиться
Ольга КУПОРОВА
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Девушка умеет удивлять и шокировать. Фото: ИнстаграмДевушка умеет удивлять и шокировать. Фото: Инстаграм
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Красотка и скандалистка Mexika, она же - бывшая участница «Дома-2» - умеет эпатировать фолловеров. Казалось бы, все привыкли к ее страсти по изменению внешности, но нет... Гнев и негатив полился после очередной публикации снимка ростовчанки в Инстаграм. Казалось бы, ничего откровенного, но комментарии не заставили себя ждать.

«Мне ты нравилась, когда пришла в «Дом-2» с той внешностью, а сейчас переделанная как все», «Точно как индеец», «А не перебор с тату? Шокирован, вроде красивая девушка была... Фу», «Остановиисьь!!!».

Надо сказать, сама Марина Черкасова (именно так зовут Mexika) редко отвечает на критику, стараясь не обращать внимание на многочисленных хейтеры. Видимо тренировки выдержки в «Доме-2» не прошли даром.

ms.mexikams.mexika
Представьте на минуту, что у вас есть право на одно желание, чего бы вы хотели больше всего?)
29338 отметок «Нравится»176 комментариевInstagram

Объективности ради стоит отметить, что у танцовщицы и модели есть ревностные поклонники. В ее Инстаграме свыше 600 тысяч подписчиков, многие из которых считают девушку красивой, шикарной и модной.

Напомним, Марина Мексика этим летом стала героиней второго сезона проекта «Инстаграмщицы» («Пятница»).

ms.mexikams.mexika
#мекс #тю #так #и #шо #дядя
25605 отметок «Нравится»170 комментариевInstagram

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