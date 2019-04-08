В отношении распорядителя активов банды Цапков возбуждено новое уголовное дело по мошенничеству на 229 млн рублей

В Ростове-на-Дону Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении кубанского бизнесмена Федора Стрельцова, который, по мнению правоохранительных органов, является распорядителем активов кровавой банды Цапков, разгромленной по жуткого убийства двенадцати человек в ст. Кущевской в ноябре 2010-го.

- В отношении 49-летнего Стрельцова возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», - сообщил «КП» - Ростов-на-Дону» источник в силовых структурах. - По версии следствия, владелец агрохолдинга «Кущевский», с помощью обмана и злоупотребления доверием хорошо знакомого ему Владимира Колесника, единственного акционера агрофирмы «Маяк» (и, кстати сказать, брата ранее получившей срок за мошенничество — и тоже с землями Цапков — экс-судьи Арбитражного суда Ростовской области Светланы Мартыновой. - прим. ред.), изготовил решение, согласно которому тот одобрил в его пользу договоры уступки прав требования.

По версии следствия, эта чехарда с передачей прав, попросту говоря, на активы сельхозпредприятий — так называемая, выражаясь карточным языком, «игра на понижение», когда за смешные деньги выкупаются земли и мощности.

Так вот, суть состоит в том, что тысячи гектаров сельхозугодий, ранее принадлежавших Цапкам (речь идет, в частности, о холдинге «Артекс-Агро»), переходили по серым схемам к новым собственникам — точнее, к компаниям, входившим в орбиту как раз Стрельцова. Как следует из материалов дела, уточняет источник «КП», рыночная стоимость переданных «прав требования к «Артекс-Агро» в значительной мере превышала стоимость полученного встречного исполнения обязательств». Другими словам, ущерб, причиненный «Маяку» составил примерно 229 млн рублей.

«Маяк», объясняет собеседник «КП», создавался уже после разгрома ОПГ Цапков и призван был аккумулировать земли, которые в виде паев арендовал (но фактически владел ими) у местных жителей агрохолдинг банды.

Федор Стрельцов после возбуждения первых уголовных дел сбежал на Украину и был объявлен в международный розыск.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

А Федор Стрельцов (которого в Кущевской звали просто Федя-Обнал, поскольку он считался финансистом Цапков), являвшийся формально главой агрокомплекса «Кущевский, после того, как вся банда оказалась за решеткой, а затем ее лидеры, находясь там, постепенно стали переходить в мир иной, вероятно, решил заново собрать все добро группировки уже исключительно под свое начало.

Но вот ведь незадача - конфликт неожиданно для всех сторон привлек внимание компетентных органов, и через некоторое время в отношении Стрельцова возбудили ряд уголовных дело по экономическим статьям УК РФ — в том числе, по мошенничеству. И он подался в бега — по информации источников, скрылся на Украине, где подался под прикрытие СБУ.

- Понимая, что при таком раскладе никакого управления наследием ОПГ не получится, Стрельцов стал давить на своего зама в агрокомплексе «Кущевском» Александра Глазырина, требуя от него «решить вопрос» с СКР — в смысле, добиться закрытия ранее возбужденных уголовных дел, - рассказывает собеседник «КП». - Угрозами и шантажом он стал вымогать у него 10 млн рублей, в итоге тот обратился к российским силовикам, после чего была разыграна оперативная комбинация: Глазырин якобы согласился отдать искомую сумму, а сам слег в больницу, куда Стрельцов направил свою супругу Светлану. И после получения денег ее задержали, ей инкриминируется вымогательство, сейчас она арестована на два месяца.

И вот теперь против Федора Стрельцова появилось новое дело — еще по одному мошенничеству, но уже на 229 млн рублей.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Банда Цапков — ОПГ из Краснодарского края, имевшая базирование в ст. Кущевской. Свое название получила по имени лидера — Сергея Цапка.

В течение многих лет члены группировки терроризировали округу, убивая людей, шантажируя и обкладывания данью бизнесменов, глубоко пустив коррупционные корни во все органы власти.

Главную ошибку уверовавшие в собственную безнаказанность бандиты совершили 4 ноября 2010 года, когда совершили нападение на дом фермера Сервера Аметова в ст. Кущевской, жестоко расправившись с двенадцатью людьми, включая четверых детей в возрасте от 9 месяцев до 14 лет. Вероятно, они полагали, что и это сойдет им с рук, но кровавое преступление вызвало огромный резонанс в обществе, в станицу направили многочисленную проверку из Москвы — из центральных аппаратов сразу нескольких ведомств: МВД, СКР и Генпрокуратуры.

И как только Цапков начали задерживать, местные стали давать на них показания.

В итоге их признали виновными в 19 убийствах, разбоях, грабежах и изнасилованиях.

Приговором суда Сергею Цапку был назначен пожизненный срок — как и еще двоим его подельникам-подчиненным, Игорю Черных и Владимиру Алексееву по кличке Беспредел. Остальные активные участники ОПГ (Владимир Запорожец, дядя главаря Николай Цапок и Вячеслав Цеповяз) получили по 25 лет строгого режима.

Кстати, сам главарь кущевской банды умер в СИЗО.

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