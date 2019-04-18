У осужденного в США летчика Ярошенко в тюрьме отказывает нога

Летчик Константин Ярошенко из Ростова-на-Дону, отбывающий в США 20-летнее заключение, настаивает на переводе его из тюрьмы «Данбери». Причина - плохие условия содержания и некачественная медицинская помощь. После того, как в феврале генеральное консульство России в Нью-Йорке заявило о рассмотрении возможности обращения к американской стороне о переводе Ярошенко с «целью улучшения условий его содержания», летчика все-таки обследовали.

- Мы очень за него переживаем, - говорит супруга Виктория Ярошенко. - Состояние здоровье на том же уровне, никаких улучшений. На данный момент провели диагностирование желудка, смотрели изнутри, взяли материал на биопсию, сделали рентген, ждем результатов анализов. У него сильно болит нога, не может ходить, сказали, что похоже на артрит, но хотелось более конкретное понимание.

Согласно законодательству США можно подавать прошение о переводе в другое пенитенциарное учреждение после того, как пройдет два когда после получение ответа на предыдущее обращение. Срок истекает 22 апреля, после чего, как пояснила супруга, «будем окончательно решать, как правильно поступить, чтобы не в пустоту, но переводиться Костя очень хочет».

Константин с супругой и дочерью (сейчас ей уже 21 год)Фото: из семейного архива

На самом деле «Данбери» известно своими не лучшими условиями содержания. Здесь регулярно происходят бунты, а заключенные оказываются в карцерах. Российское консульство в Нью-Йорке следит за ситуацией и пытается всячески помочь летчику.

О НОВОЙ ВСТРЕЧЕ С МУЖЕМ МЕЧТАЮ

В прошлом году, через восемь лет после осуждения, супруга и дочь Константина Ярошенко, получили визу и поехали в США. Они воспользовались максимально возможным количеством свиданий (12 встреч по шесть часов), после чего вернулись домой.

- На самом деле поездка далась тяжело, - призналась Виктория в разговоре с "КП". - Подавать на визу, скорее всего, будем. В прошлом году нам дали одноразовую на год, получается, что после июля мы подадим снова документы. Теоретически, если все будет хорошо, ответ получим в декабре. Это все мы сделаем, но пока у нас серьезные материальные сложности (семья продала почти все имущество, чтобы оплачивать адвокатов, - авт.), но надеемся на лучшее. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, будем бороться за то, чтобы вернуть его в Россию. Должно же произойти чудо?

В прошлом году Виктория впервые получила визу и сразу полетела к мужу в СШАФото: семейный архив.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

В мае 2010 года в Либерии агенты ФБР задержали летчика Константина Ярошенко, после чего незаконно доставили в США, где осудили за якобы сговор с целью контрабанды наркотиков. Сам летчик свою вину не признал, неоднократно заявляя о том, что его осудили по сфабрикованному делу. Ранее МИД РФ, как и сам Константин Ярошенко, подавал ходатайство о выдаче его для отбывания наказания в России, что разрешается Конвенцией Совета Европы. Это правило стало уже нормой в международных отношениях, но Москва получила от Вашингтона категорический отказ.

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