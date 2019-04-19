2019-04-19T11:13:18+03:00
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"Все набито гадюками!": рабочие пришли в ужас от домика-серпентария под Ростовом-на-Дону

Испуганные мужчины сняли на видео стены, кишащие змеями
Илья БОГОМОЛОВ
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Нашествие змей на станцию сняли под Ростовом-на-Дону.Нашествие змей на станцию сняли под Ростовом-на-Дону.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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В сети появилось видео, снятое рабочими на железнодорожной станции Мишкинская в Ростовской области. Мужчины пришли после трудового дня в небольшой кирпичный домик, чтобы оставить там свое оборудование, и неожиданно для себя попали в фильм ужасов.

- Открыли дверь и просто убежали отсюда, - рассказывает автор видео. - Потому что здесь все набито гадюками. Они стали расползаться во все стороны! Мы к этому абсолютно не готовы.

Мужчина снял на телефон стену постройки, в которой прямо между кирпичами ползают змеи - настоящий серпентарий. Пресмыкающиеся выползали из щелей в кладке и шипели на "оператора".

- Они заходят и выходят свободно. А как нам там находиться? - возмутился автор видео, снимая происходящее трясущимися руками.

Нашествие гадюк на ж/д станцию.Видео: Мария Годунова, YouTube.

Правда, знатоки змей написали в комментариях под роликом, что рабочим нечего было бояться, - на видео вовсе не гадюки.

- Это водяные ужи, они любят в зданиях прятаться и опасности не представляют, - заверил житель Таганрога Сергей Куршаков. - Гадюка выглядит совсем иначе. Единственная гадюка, обетающая в Ростовской области, - это степная (Vipera ursinii). Эти змеи действительно ядовитые, но по большей части не смертельно. Водятся они в степи, селясь в различные норы. В воде они плавать не любят им там делать нечего, в отличии от ужей которые охотятся на рыбу и лягушек. Помимо этого в Ростовской области есть и другие змеи например полозы, но все они не ядовитые!

- Это ужи водяные. И не вмешивайтесь в их личную жизнь. Пройдет брачный период, и они сами уползут, ибо их ареал обитания в водоеме. Многие их убивают, принимая за гадюху, - добавил ростовчанин Игорь Харитонов. - Лучше бы клещей боялись - вот кто опасен.

- У меня мама там живет, каждый год такое. Чему удивляться-то? - спросила пользователь сети Виктория Панина.

Добавим, что станция Мишкинская находится под Новочеркасском, рядом, вдоль железной дороги, течет река Аксай.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

В Астрахани на видео сняли неравный бой: кота со змеей

Кот стал бить ужа лапой, возомнив себя, как минимум, Рикки-Тикки-Тави. Рептилия сначала пыталась прикинуться шлангом, - не помогло. Потом попробовала уползти – не смогла. Пыталась дать сопернику отпор, но силы были неравные. Кот то и дело бил змейку. Принюхивался, пару раз схватил за хвост, и даже попытался укусить. Бедный уж сопротивлялся, как мог. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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