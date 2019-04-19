2019-04-19T17:26:29+03:00
Общество

«Покажите нам эту бабу со стальными яйцами!»: Под Ростовом девушка отловила змей, напугавших рабочих у ж/д станции

В комментариях ловительнице змей уже посвящают стихи [видео]
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Фото: стоп-кадр видео ВК "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Фото: стоп-кадр видео ВК "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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Неожиданное продолжение получила история со змеями. Теми самыми, которые напугали бригаду рабочих у железнодорожной станции настолько, что они попросили о помощи. Руководство пока не отозвалось, зато прибыла выручать мужиков смелая девушка. Видеоотчет появился в социальных сетях.

- Только что со станции Мишкинской выловила 12 водяных ужей, больше не смогла - пояснила отважная девушка. - Прячутся в щели под домом и в кладке. Ядовитых змей вокруг ни одной. Поговорила с местными, они перечислили кучу всего, что водится вокруг, ядовитыми змеями не пахнет. Ужи вывезены к водоему подальше от населенных пунктов. Просьба не пугать людей змеями-людоедами.

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Продолжение истории со змеями на ЖД станции!
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Комментарии не заставили себя ждать. И какие! Народ, шокированный таким продолжением истории со змеями, потребовал показать смелую девушку (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены): «Нервы стальные!», «Покажите лицо этой женщины со стальными яйцами! Страна должна знать в лицо своих Героев!», «Как вы их руками взяли?», «Автор, у вас чувство страха отсутствует видимо», «Змеи своих не кусают», «Красотка», «Есть женщины в русских селениях». А один даже написал стихи про змеелова в юбке: «И ужа рукой голою словит, И к оврагу его отнесет».

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В сети появилось видео, снятое рабочими на железнодорожной станции Мишкинская в Ростовской области. Мужчины пришли после трудового дня в небольшой кирпичный домик, чтобы оставить там свое оборудование, и неожиданно для себя попали в фильм ужасов (подробности)

Нашествие гадюк на ж/д станцию.Видео: Мария Годунова, YouTube.

ИСТОЧНИК KP.RU

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