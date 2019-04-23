Чего ростовчане ждут от нового сити-менеджера Ростова-на-Дону

Сегодня, 23 апреля, сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев сообщил о своей отставке. Газета «Комсомольская правда-Ростов» спросила у известных ростовчан, чем им запомнился Виталий Васильевич и чего они ждут от нового градоначальника.

ДОСЛОВНО

Александр КожинФото: Илья БОГОМОЛОВ

«Главное, чтоб новый мэр не начал перекладывать тротуарную плитку»

Александр Кожин, председатель ростовского ВООПИиК:

- Самое главное, чтобы не было повторено тех же ошибок. Горбань пришел - переложил тротуарную плитку на цветную, пришел Кушнарёв - снова плохая плитка, заменили серой. Нет, безусловно, стало лучше, но не нужно новому главе первым делом за плитку хвататься. У нас есть памятники мирового уровня, на которые не обращают внимания. То, что во всем мире привлекает миллионы туристов. Это Левенцовская крепость, это Змиевская балка как памятник холокосту, это Парамоновские склады. На всей планете над подобными ценностями трясутся, а у нас планомерно уничтожают. Опомнимся, наверное, когда останутся одни кирпичи. Вообще, по-хорошему, при сити-менеджере нужен экспертный совет, состоящий из архитекторов и художников. Сейчас важные вопросы по городской архитектуре решают мелкие чиновники, которые не могут возразить своим начальникам.

Вадим Манукян. Фото: БОГОМОЛОВ Илья.

«Главное, чтобы любил город»

Вадим МАНУКЯН, блогер:

- Проблема этого года и его начала — безусловно, мусорная реформа. Новые люди, которые занимаются этой проблемой не до конца в нее вникли и фактически очень многие районы имеют проблемы с вывозом мусора. Это одна из основных тем. С точки зрения того, что Виталий Васильевич работал над какими-то вопросами — да, безусловно, год преображался, появлялись какие-то новые объекты, изменения очевидцы.

Но хотелось бы пожелать новом мэру, чтобы он действительно любил этот город. И мог бы изменить его, чтобы он стал краше. Чтобы проблема с мусорной реформой была завершена и доведена до логического завершения, чтобы город был красивым, сверкающим и ярким. Чтобы горожане и ростовчане чувствовали эту любовь нового градоначальника. А еще, чтобы он вдумчиво относился к тому, какие объекты должны быть построены в Ростове-на-Дону . Чтобы упор был на озеленение, а не на застройку крупными многоэтажными домами. Я бы хотел, чтобы город преображался, чтобы он был похож на европейский, гже принято проводить время, гулять, дышать свежим воздухом и получать удовольствие от жизни.

Сергей Пименов. Фото: БОГОМОЛОВ Илья.

«Мэра должны выбирать ростовчане!»

Сергей ПИМЕНОВ, продюсер:

- Кушнарев запомнился тем, что он уверенно ничего не делал. Я не знаю, чем запомнился градоначальник Кушнарев, потому что никаких результатов я не видел. Я живу на Вонведе и там ничего не изменилось, стало только хуже. От нового градоначальника я ничего не жду, так как два последних как-то не зашли у нас. А вообще жду возвращение выборов мэра города, чтобы его могли выбрать сами граждане.