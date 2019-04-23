10 ярких цитат Виталия Кушнарева на посту градоначальника Ростова-на-Дону

23 апреля стало известно, что сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев уходит в отставку. Вспоминаем громкие цитаты, которыми градоначальник запомнился "Комсомолке" во время пресс-конференций и своих визитов в нашу редакцию и на радио.

О МЕТРО

- Мы многократно возвращались к теме метро – в том числе, с губернатором. Очень дорогой проект. Только изыскательские работы и проектирование одной ветки "Западный - Центр - площадь Карла Маркса" обойдется в 1 миллиард рублей. Сделать его за такую сумму и положить на полку нельзя. И эта сумма - только 10 процентов стоимости реализации. Всего, вместе со строительством, потребуется около 100 миллиардов. Нам самим таких сумм не осилить, только при помощи федерального бюджета. Может быть, речь стоит вести не о подземном метро, а о легкорельсовом, надземном.

О ТОЧЕЧНОЙ ЗАСТРОЙКЕ

- Мы пытаемся эту тему если не ликвидировать, то минимизировать до приемлемого уровня. Это значит, что нужно, по возможности, ветхое жилье снести и на его месте построить современное, но соответствующее всем требованиям и требованиям застройки в историческом центре: с площадками детскими, парковками, зелеными насаждениями, то есть комплексно. Но на это нужно время, и немалое.

Виталий Кушнарев - частый гость на радио "КП-Ростов".Фото: Илья БОГОМОЛОВ

О ПЛАТНЫХ ПАРКОВКАХ

- Когда я только вышел на работу в новой должности, так сразу эта тема меня и захлестнула. Я ведь получил на руки уже готовое соглашение, и имел неосторожность высказаться, пытаясь подсветить имеющиеся проблемы. Тогда многие начали цитировать, причем, некорректно, будто я сказал: не платите за парковку. Это не так. Платить надо — я сам, например, плачу, когда приходится ездить на собственном автомобиле. Но, признаю, не все проблемы с внедрением проекта решены. Его цель, напомню, - разгрузить центр от пробок. За счет того, что не будет "лишнего" частного транспорта. А для этого нужны перехватывающие парковки, чтобы люди, приезжающие в Ростов на работу в том числе из других городов, могли оставлять там свои машины. Их нет.

О РЕМОНТЕ ДОРОГ

- Я ушел от монополии, когда работали две-три организации, теперь их много: имеются заводы, мощности которых простаивают, и компании, готовые выполнять свои обязательства хорошо. Тогда можно и спрашивать по-нормальному: одно дело с пары-тройки требовать, другое — когда их двадцать, у каждого по несколько объектов. Активно сейчас обращаемся в суды, чтобы взыскивать неустойки по срокам и исполнения обязательств. Есть, конечно, ловкачи-учредители, которые имеют по несколько фирм, и если одна зарекомендовала себя с плохой стороны, они выдвигают на следующие конкурс другую. Но и эти уловки теперь не проходят. Главное, что исправляют они все за свой счет.

Градоначальник и губернатор инспектируют реконструкцию улицы Станиславского.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

ОБ УПРАВЛЕНИИ ГОРОДОМ

- Василий Юрьевич, ставит перед нами задачу строить "Новый Ростов". А значит, нужна новая команда управленцев, и вопрос кадровой политики всегда один из основных. Потому что, какая бы хорошая и интересная задумка ни была, без команды единомышленников она никогда не реализуется. Да, я принял серьезные кадровые шаги, и считаю, что управлять городом должна команда молодых и активных людей: для меня в первую очередь важна их гражданская позиция, патриотизм и искреннее стремление принести пользу городу и людям, которые в нем живут. Плюс гибкое мышление и умение работать в системе многозадачности. В наступившем году нам предстоит работать намного быстрее и при этом максимально точно. Многие приходят на работу в 7:30, а уходят после 23:00.

О ПАРАМОНОВСКИХ СКЛАДАХ

- Парамоновские склады находятся в аренде. Все, что могли мы, как администрация, сделали - заставили арендатора порядок навести. Но не до конца удовлетворены. Понимаете, мы столько говорим, что это памятник, а на самом деле, кроме руин, мы ничего не видим. Я даже боюсь свое истинное мнение высказать - раскритикуют меня. Честно сказать, я бы кардинально решал проблему. Реально – стоят два сарая, ничего, кроме разрухи и руин, а можно было бы сделать в этом месте такую красоту для людей, которая бы радовала горожан и приносила пользу. Я знаю историю. Памятниками Парамоновские склады стали, когда два бизнесмена не могли их поделить и по принципу "Не доставайся же ты никому!" объявили их объектами культурного наследия. Нужно принимать принципиальное решение. Я обратился к губернатору, поднял вопрос о том, чтобы снять со складов статус объектов культурного наследия. Сделать это возможно. Будем заниматься.

Виталий Кушнарев, губернатор Василий Голубев и министр строительства РФ Михаил Мень на набережной Ростова.Фото: Правительство РО

О НАСЛЕДИИ ЧМ-2018

- Многое город получил именно благодаря ЧМ, в ходе подготовки к нему. Все это добро останется и будет служить ростовчанам долгие годы. И выделить что-то одно... да нет, пожалуй. Для меня важна каждая скамейка, установленная на улицах и в парках, и Ворошиловский мост, и любая дорога отремонтированная...

О ТРАНСПОРТНОЙ РЕФОРМЕ

- Для себя я вижу некоторые проблемы в городе, но это не те ситуации, которые провалены окончательно. Скорее, недоработки, которые мы устраним. Можно считать среди них, например, транспортную реформу, которую некоторые называют "революцией", но, с другой стороны, посмотрите, сколько новых автобусов у нас появилось. И эта модернизация будет продолжаться. В любом случае, мы преодолеем, я уверяю вас, все сложности, которые сегодня называют неудачей, и они будут иметь успех.

Виталий Кушнарев участвует в акции «На работу на велосипеде».Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

О КРИТИКЕ В СМИ

- Критика — индикатор нашей работы, деятельности власти. В городе ведь осталась масса проблем, часть из которых досталась мне в наследство — та же тема по обманутым дольщикам, допустим. И все решить сразу невозможно. Наверное, я об этом однажды говорил губернатору, если ничего не делать, то и критики будет меньше. С другой стороны, еще и так совпало, что целым рядом проблемных моментов пришлось заниматься одновременно — по той же транспортной реформе, допустим: мы ведь начали ей заниматься еще весной и хотели после ЧМ сразу активизироваться, но УФАС пять раз отменяло нам торги (по выбору подрядчиков на маршруты. - прим. ред.), перевозчики тоже жалобы подавали. Но я с людьми встречаюсь, регулярно встречи провожу — иногда, честно вам скажу, больно, потому что все пропускаю через себя. Но что делать? Потом — встряхнулись, флаг снова подняли, и вперед, работать дальше.

О ДЕРЕВЬЯХ

- Когда самолет заходит на посадку, видно с высоты — зеленый город. Хотя, выйдешь на некоторые улицы - кажется, мало деревьев. Но давайте все-таки будем объективны: это не совсем так, если сравнивать, скажем, и со многими европейскими городами, и с российскими, включая такие мегаполисы, как Москва и Питер. Ну вот в День древонасаждения мы в городе высадили более десяти тысяч саженцев. Все, что сверх того, — мы только за. Поможем техникой, грунтом — всем, чем можем. Я лично много деревьев посадил. Я ведь из села — все детство, юность, молодость там провел: с отцом сажали в саду яблони, вишни, груши, они давно выросли. Так что, следуя поговорке о том, что каждый в жизни должен посадить одно дерево и сына вырастить, программа как бы уже выполнена, но рано успокаиваться.

Виталий Кушнарев на Дне древонасаждения.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

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