Вопрос о передаче ЦГБ Ростова-на-Дону в концессию может быть решен до конца года

На 35-м заседании городской думы Ростова-на-Дону депутаты приняли решение по одному из наиболее резонансных вопросов последнего времени: о возможности передачи в концессию частному инвестору больницы №1 им. Семашко.

Точнее — не самой ЦГБ, которая останется так или иначе в собственности муниципалитета, а ее имущества: корпусов, оборудования и так далее. Взамен, согласно предложению от инвестора, поступившему в мэрию, тот обещает построить новый девятиэтажный хирургический корпус площадью на семьсот коек с двадцатью операционными и проводить, как пояснила замглавы администрации южной столицы Светлана Камбулова, текущий и капитальный ремонт как нынешних зданий больницы, так и нового.

Цена вопроса — 8,2 млрд рублей. Срок соглашения (т. е. управления ЦГБ) — 29 лет.

Вопрос, прямо скажем, неоднозначный, и он вызвал, мягко говоря, неприятие горожан — да и в самих органах власти по нем уесть большие разногласия.

- К нам поступил проект решения о передаче в концессию имущества ЦГБ, и мы выносим на одобрение депутатов решение о возможности передачи имущества для проработки различных вариантов концессионного соглашения, - рассказал перед началом заседания председатель постоянной думской комиссии по бюджету, налогам и муниципальной собственности Игорь Климов. - Но это - не утвердительная форма, никто сейчас не передает имущество ЦГБ. Мы прекрасно понимаем, что больница — важный и социально-значимый объект для нашего города, и решение должно быть взвешенным и продуманным. И 41-ю ст. Конституции РФ у нас никто не отменял, и бесплатная медицинская помощь — это обязанность государства. В ЦГБ работают более полутора тысяч человек — профессорский состав, младший медперсонал. Поэтому мы должны понимать четкую финансовую схему, на сегодняшний депутаты комиссии работают только с документами, представленными для рассмотрения. И до тех пор, пока мы не увидим в комиссии хотя за запарафированное (т. е. предварительно оформленное. - прим. ред,) концессионное соглашение, с прописанными гарантиями для всех сторон, речи о передаче имущества не будет.

Светлана Камбулова, тем временем, объяснила, что депутатское решение необходимо, чтобы вообще иметь предмет переговоров с инвесторов и вносить коррективы в тот вариант, который подала в мэрию. На сегодняшний день, по ее словам, набралось уже более двадцати листов замечаний к этому самому предложению. Прежде всего, они касаются минимизации рисков при передаче в концессию и недопущения ухудшения условий оказания медпомощи населению.

А риски — есть. Например, известно, что официально заявка поступила от ООО «Ростовмединвест», а эта фирма была зарегистрирована лишь феврале нынешнего года с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Известно, впрочем, что за ней стоит крупная федеральная компания, однако де-юре это выглядит именно так.

Затем — собственно, имеются серьезные вопросы по финансированию. Дело в том, что инвестор готов вложить собственные средства только в размере 1,2 млрд рублей, плюс еще 4,1 млрд он возьмет в кредит, а вот еще оставшиеся без малого 3 млрд должны будут предоставить областной и муниципальный бюджеты. И, таким образом, непонятно, откуда, из каких ресурсов, во-первых, город и регион выделят требуемую сумму, а во-вторых, как будет частная компания потом «отбивать» те затраты, которые она понесет?

Ведь, действительно, горбольница им. Семашко, где расположены множество корпусов и отделений, включая тот же роддом, травмпункт и др., обслуживает огромное количество ростовчан. А всевозможные дополнительные и реабилитационные процедуры (массаж, физиотерапия и т. д.), которые сегодня назначаются врачами, - как будет обстоят дело с ними?

С другой стороны — власти признают, что собственных денег для приведения в порядок ЦГБ и уже тем более для строительства современного хирургического комплекса в городской казне нет.

Депутаты свое добро на предварительный перечень имущества ЦГБ для передачи в концессию дали — взяв обещание с Камбуловой информировать о том, что будет происходить дальше.

Теперь этот концессионный проект будет размещен в Интернете на 45 дней для получения заявок на участие в нем других претендентов. Если таковых не будет, то на него вправе рассчитывать первый инициатор.

Пока же будут идти переговоры.

А на подписание окончательного варианта, если стороны смогут урегулировать спорные моменты, есть вероятность выйти до конца года.

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