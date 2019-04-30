Афиша на май 2019 Ростов-на-Дону: театры, музеи, концерты. Несмотря на то, что майские - время отдыха на природе и шашлыков, в городе запланировано множество мероприятий. Причем пройдут они не только на площадях, но и в парках. А также в театрах. Кроме того,с гастролями в донскую столицу приедут и некоторые звезды.

КОНКРЕТНО*

Театры, музеи, концерты в мае 2019 в Ростове-на-Дону

ГАСТРОЛИ

8 мая в 18:00

Рэп-фестиваль (г. Новочеркасск)

Где: Парк "Казачок"

13 мая в 19:00

Гарик Сукачёв

Где: КСК Экспресс

15 мая в 19:00

Государственный ансамбль народного танца Респ. Абхазия "Кавказ"

Где: ДК "Ростсельмаш"

16 мая в 20:00

Руки Вверх "22" Ростов

Где: КСК Экспресс

17 мая в 20:00

Hammali & Navai

Где: ARENA DON

18 мая в 20:00

Калинов Мост. Юбилейный концерт

Где: BADLAND BAR

19 мая в 19:00

Van Folk Band

Где: Ростовская государственная филармония

22 мая в 19:00

Денис Майданов (г. Новочеркасск)

Где: ДК НЭВЗ

23 мая в 19:00

Денис Майданов

Где: Конгресс-холл ДГТУ

23 мая в 19:00

Мот

Где: КСК Экспресс

В Ростове-на-Дону афиша обещает быть интересной.Фото: Борис КУДРЯВОВ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

(ул. Большая Садовая, 134)

1 мая в 18:00

Белая акация

2 мая в 18:00

Романтика романса

2 мая в 19:00

Ханума

3 мая в 18:00

Лебединое озеро

4 мая в 18:00

Веселая вдова

9 мая в 18:00

Песни военных лет

10 мая в 19:00

Сильва

11 мая в 11:00, 14:00

Маугли

11 мая в 18:00

Ромео и Джульетта

12 мая в 18:00

Князь Игорь

12 мая в 19:00

Концерт скрипичной музыки

14 мая в 19:00

Жизель

14 мая в 19:00

Ханума

15 мая в 19:00

Шерлок Холмс и пляшущие человечки

16 мая в 19:00

Симфо-рок 1

17 мая в 19:00

Летучая мышь

18 мая в 13:00

Путешествия Малыша и Карлсона

18 мая в 18:00

Щелкунчик

19 мая в 11:00, 13:00, 15:00

Путешествия Малыша и Карлсона

19 мая в 18:00

Пиковая дама

22 мая в 19:00

Сильва

23 мая в 19:00

Ханума

24 мая в 19:00

Бабий бунт

25 мая в 18:00

Жанна д' Арк.

26 мая в 12:00, 14:00

Джуманджи

26 мая в 17:00, 21:00

Симфо-рок 2

31 мая в 19:00

Эсмеральда

ТЕАТР ИМ. М. ГОРЬКОГО

(пл. Театральная, 1)

1 мая в 18:30

Авантюрная история по-женски

1 мая в 19:00

Лия Ахеджакова в спектакле "Мой внук Вениамин"

2 мая в 18:30

Счастливый номер

3 мая в 18:30

Знойные мамочки

4 мая в 18:30

Люкс №13

10 мая в 18:30

Зануда

11 мая в 18:30

Сладкоголосая птица юности

12 мая в 18:30

Примадонны

14 мая в 18:30

Авантюрная история по-женски

15 мая в 18:30

Кошки-мышки

16 мая в 18:30

Знойные мамочки

17 мая в 18:30

Собака на сене

18 мая в 18:30

Собака на сене

19 мая в 18:30

Собака на сене

22 мая в 19:00

Максим Аверин и Анна Якунина. Там же, тогда же.

25 мая в 18:30

Сладкоголосая птица юности

26 мая в 18:30

Влюблена! Хитра, умна

28 мая в 18:30

Вышел ангел из тумана

29 мая в 18:30

Счастливый номер

30 мая в 18:30

Примадонны

31 мая в 18:30

Тихий Дон

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

( пл. Свободы, 3)

2 мая в 19:00

Господин Ибрагим

3 мая в 18:00

Плутни Скапена

4 мая в 18:00

Безымянная звезда

5 мая в 11:00

Сказка о царе Салтане

5 мая в 18:00

Собаки-якудза

10 мая в 18:00

Зойкина квартира

11 мая в 11:00

Налу и Полимерово море

11 мая в 18:00

Укрощение строптивой

12 мая в 11:00

Пеппи Длинный чулок

12 мая в 18:00

Онегин

15 мая в 19:00

Шелк

16 мая в 19:00

Тирамису

17 мая в 19:00

Месяц в деревне

18 мая в 19:00

Амадей

19 мая в 11:00

И вот однажды...или все мальчишки дураки

19 мая в 18:00

Бумбараш

23 мая в 19:00

Клоп

24 мая в 19:00

Бал воров

25 мая в 11:00

Вкусная история о девочке и великане

25 мая в 13:00

Каштанка

25 мая в 18:00

Безымянная звезда

26 мая в 18:00

Кьоджинские перепалки

29 мая в 19:00

Варшавская мелодия

30 мая в 19:00

Холостяки и холостячки

31 мая в 19:00

Зойкина квартира

ТЕАТР "ЧЕЛОВЕК В КУБЕ"

( ул. Б.Садовая, 66)

10 мая в 20:00

Спектакль "Повесть о Сонечке"

17 мая в 20:00

Пластический спектакль "Дура"

18 мая в 20:00

Спектакль-сюрприз "Кот в мешке"

24 мая в 20:00

Сторона света

25 мая в 20:00

Гоголь (13 снов)

30 мая в 20:00

Музыкальный спектакль "Люди голову теряют"

31 мая в 20:00

Человеческий голос

ФИЛАРМОНИЯ

( ул. Большая Садовая, 170)

5 мая в 14:00

А9. 3. "Аленький цветочек" РАСО

8 мая в 19:00

"Бессмертный полк" Оркестр "Дон"

11 мая в 18:00

"Музыка и слово. Парижские приключения" РАСО

12 мая в 15:00

"Музыка причудливой эпохи" Классик-квартет. Классик-концерт

18 мая в 18:00

А20. 3. "Ударная волна" Оркестр им. Еждика

19 мая в 17:00

А14. 4. "О любви на разных языках" Классик-концерт

19 мая в 19:00

Van Folk Band

24 мая в 19:00

"Россия - Родина моя" Ансамбль "Донцы"

25 мая в 16:00

А15. 3. "Юмор в русской литературе" Классик-концерт

25 мая в 18:00

"Бетховен. НЕюбилей" Открытие РАСО

26 мая в 18:00

"Бетховен. НЕюбилей" РАСО

29 мая в 17:00

"Юные таланты" Оркестр "Дон"

ТЕАТР КУКОЛ ИМ. БЫЛКОВА

(пер. Университетский, 46)

2 мая в 11:00

Репка

3, 24 мая в 11:00

Гуси-лебеди/Свободное размещение

4 мая в 11:00, 13:00

Волшебная лампа Аладдина

5 мая в 11:00, 13:00

Теремок

7 мая в 11:00

Ай да Петушок!

8 мая в 11:00

Курочка Ряба

10 мая в 11:00

Волк и козлята

11 мая в 11:00, 13:00

Колобок-шоу

12 мая в 11:00, 13:00

Дюймовочка

14 мая в 11:00

Принцесса на горошине

15 мая в 11:00

У страха глаза велики

16 мая в 11:00

Марьюшка и баба Яга

17 мая в 11:00

Страусенок

18 мая в 11:00, 13:30

Буратино

19 мая в 11:00, 13:00

Мама для мамонтенка

21 мая в 11:00

БЛИН-МОЛОДЕЦ

22 мая в11:00

Проделки кумушки лисы

23 мая в 11:00

Пират Сладкоежка

25 мая в 11:00, 13:00

Доктор Айболит

26 мая в 11:00, 13:00

Премьера! музыкальное шоу "Три поросенка"

28 мая в 11:00

Волшебный колосок

29 мая в 11:00

Золотой чай

30 мая в 11:00

Премьера "Как Маша поссорилась с подушкой"

31 мая в 11:00

Иван-Царевич и Серый Волк

В городе пройдет множество представлений.Фото: Олег ЗОЛОТО

РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ

ул. Большая Садовая, 79, т. (863) 240-52-13, пл. Свободы, 14/2, пер. Газетный, 47

Основная экспозиция (постоянно)

Основная экспозиция представлена 8-ю крупными разделами, но пока работают только эти выставки: «Музей Археологии», «Эпоха Средневековья на Дону» (5-17 вв. н.э.), «История, традиции и быт донского казачества», «Южный провинциальный город».

Адрес: пл. Свободы, 14.

Экспозиция открытого хранения "Фарфор"

Период работы выставки: постоянно

Коллекция российской фарфоровой посуды является самой крупной в составе фонда «Бытовое стекло». В данном собрании представлены основные марки фарфора: Императорский фарфоровый завод, заводы Ф.Я. Гарднера, М.С. Кузнецова (различные фабрики), братьев Корниловых, Широбокова. Эта коллекция весьма значительна как по количеству, так и по качеству представленных в ней предметов (собраны практически все типы предметов из столовых, кофейных и чайных наборов).

Экспозиция открытого хранения "Музыкальная гостиная"

Экскурсии:

1. "Мелодия музея. В мире механических музыкальных инструментов" - история музыкальной шкатулки, шарманки, граммофона;

2. "Все звуки состоят в родстве" - к Году Греции;

3. "Романса голос осенний" - концерты А. Вяльцевой, Ю. Морфесси, А. Вертинского, И. Юрьевой в Ростове-на-Дону;

4."Выдающиеся музыканты и исполнители на ростовской сцене" (Ф. Шаляпин, Л. Собинов, Н. и М. Фигнер, С. Рахманинов);

5. "50 писем о войне и о любви" - письма М. Штильмана с фронта и музыка военных лет

РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

(ул. Пушкинская, 115 тел.: 8 (863) 240-23-33, ул. Чехова, 60 тел.: 8 (863) 266-45-14)

Постоянная экспозиция

На данный момент проводится реэкспозиция коллекций «Западноевропейское искусство XVII-XIX вв.» и «Искусство Востока» .

«Зарубежное искусство XVII-XIX вв.». Живопись

«Зарубежное искусство XVII-XIX вв.». Графика

«Искусство Востока» (Китай, Япония, Индия) – открытое хранение;

«Декоративно-прикладное искусство Дона»

«Декоративно-прикладное искусство Европы

«Русское искусство. Иконопись XVII-XIX вв.»;

«Русское искусство. Живопись XVII – нач. XX вв.»

*По данным из открытых источников. Подробности, точное время и место мероприятий узнавайте в месте проведения.

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