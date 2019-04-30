Афиша на май 2019 Ростов-на-Дону: театры, музеи, концерты
Афиша на май 2019 Ростов-на-Дону: театры, музеи, концерты. Несмотря на то, что майские - время отдыха на природе и шашлыков, в городе запланировано множество мероприятий. Причем пройдут они не только на площадях, но и в парках. А также в театрах. Кроме того,с гастролями в донскую столицу приедут и некоторые звезды.
КОНКРЕТНО*
Театры, музеи, концерты в мае 2019 в Ростове-на-Дону
ГАСТРОЛИ
8 мая в 18:00
Рэп-фестиваль (г. Новочеркасск)
Где: Парк "Казачок"
13 мая в 19:00
Гарик Сукачёв
Где: КСК Экспресс
15 мая в 19:00
Государственный ансамбль народного танца Респ. Абхазия "Кавказ"
Где: ДК "Ростсельмаш"
16 мая в 20:00
Руки Вверх "22" Ростов
Где: КСК Экспресс
17 мая в 20:00
Hammali & Navai
Где: ARENA DON
18 мая в 20:00
Калинов Мост. Юбилейный концерт
Где: BADLAND BAR
19 мая в 19:00
Van Folk Band
Где: Ростовская государственная филармония
22 мая в 19:00
Денис Майданов (г. Новочеркасск)
Где: ДК НЭВЗ
23 мая в 19:00
Денис Майданов
Где: Конгресс-холл ДГТУ
23 мая в 19:00
Мот
Где: КСК Экспресс
В Ростове-на-Дону афиша обещает быть интересной.Фото: Борис КУДРЯВОВ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
(ул. Большая Садовая, 134)
1 мая в 18:00
Белая акация
2 мая в 18:00
Романтика романса
2 мая в 19:00
Ханума
3 мая в 18:00
Лебединое озеро
4 мая в 18:00
Веселая вдова
9 мая в 18:00
Песни военных лет
10 мая в 19:00
Сильва
11 мая в 11:00, 14:00
Маугли
11 мая в 18:00
Ромео и Джульетта
12 мая в 18:00
Князь Игорь
12 мая в 19:00
Концерт скрипичной музыки
14 мая в 19:00
Жизель
14 мая в 19:00
Ханума
15 мая в 19:00
Шерлок Холмс и пляшущие человечки
16 мая в 19:00
Симфо-рок 1
17 мая в 19:00
Летучая мышь
18 мая в 13:00
Путешествия Малыша и Карлсона
18 мая в 18:00
Щелкунчик
19 мая в 11:00, 13:00, 15:00
Путешествия Малыша и Карлсона
19 мая в 18:00
Пиковая дама
22 мая в 19:00
Сильва
23 мая в 19:00
Ханума
24 мая в 19:00
Бабий бунт
25 мая в 18:00
Жанна д' Арк.
26 мая в 12:00, 14:00
Джуманджи
26 мая в 17:00, 21:00
Симфо-рок 2
31 мая в 19:00
Эсмеральда
ТЕАТР ИМ. М. ГОРЬКОГО
(пл. Театральная, 1)
1 мая в 18:30
Авантюрная история по-женски
1 мая в 19:00
Лия Ахеджакова в спектакле "Мой внук Вениамин"
2 мая в 18:30
Счастливый номер
3 мая в 18:30
Знойные мамочки
4 мая в 18:30
Люкс №13
10 мая в 18:30
Зануда
11 мая в 18:30
Сладкоголосая птица юности
12 мая в 18:30
Примадонны
14 мая в 18:30
Авантюрная история по-женски
15 мая в 18:30
Кошки-мышки
16 мая в 18:30
Знойные мамочки
17 мая в 18:30
Собака на сене
18 мая в 18:30
Собака на сене
19 мая в 18:30
Собака на сене
22 мая в 19:00
Максим Аверин и Анна Якунина. Там же, тогда же.
25 мая в 18:30
Сладкоголосая птица юности
26 мая в 18:30
Влюблена! Хитра, умна
28 мая в 18:30
Вышел ангел из тумана
29 мая в 18:30
Счастливый номер
30 мая в 18:30
Примадонны
31 мая в 18:30
Тихий Дон
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
( пл. Свободы, 3)
2 мая в 19:00
Господин Ибрагим
3 мая в 18:00
Плутни Скапена
4 мая в 18:00
Безымянная звезда
5 мая в 11:00
Сказка о царе Салтане
5 мая в 18:00
Собаки-якудза
10 мая в 18:00
Зойкина квартира
11 мая в 11:00
Налу и Полимерово море
11 мая в 18:00
Укрощение строптивой
12 мая в 11:00
Пеппи Длинный чулок
12 мая в 18:00
Онегин
15 мая в 19:00
Шелк
16 мая в 19:00
Тирамису
17 мая в 19:00
Месяц в деревне
18 мая в 19:00
Амадей
19 мая в 11:00
И вот однажды...или все мальчишки дураки
19 мая в 18:00
Бумбараш
23 мая в 19:00
Клоп
24 мая в 19:00
Бал воров
25 мая в 11:00
Вкусная история о девочке и великане
25 мая в 13:00
Каштанка
25 мая в 18:00
Безымянная звезда
26 мая в 18:00
Кьоджинские перепалки
29 мая в 19:00
Варшавская мелодия
30 мая в 19:00
Холостяки и холостячки
31 мая в 19:00
Зойкина квартира
ТЕАТР "ЧЕЛОВЕК В КУБЕ"
( ул. Б.Садовая, 66)
10 мая в 20:00
Спектакль "Повесть о Сонечке"
17 мая в 20:00
Пластический спектакль "Дура"
18 мая в 20:00
Спектакль-сюрприз "Кот в мешке"
24 мая в 20:00
Сторона света
25 мая в 20:00
Гоголь (13 снов)
30 мая в 20:00
Музыкальный спектакль "Люди голову теряют"
31 мая в 20:00
Человеческий голос
ФИЛАРМОНИЯ
( ул. Большая Садовая, 170)
5 мая в 14:00
А9. 3. "Аленький цветочек" РАСО
8 мая в 19:00
"Бессмертный полк" Оркестр "Дон"
11 мая в 18:00
"Музыка и слово. Парижские приключения" РАСО
12 мая в 15:00
"Музыка причудливой эпохи" Классик-квартет. Классик-концерт
18 мая в 18:00
А20. 3. "Ударная волна" Оркестр им. Еждика
19 мая в 17:00
А14. 4. "О любви на разных языках" Классик-концерт
19 мая в 19:00
Van Folk Band
24 мая в 19:00
"Россия - Родина моя" Ансамбль "Донцы"
25 мая в 16:00
А15. 3. "Юмор в русской литературе" Классик-концерт
25 мая в 18:00
"Бетховен. НЕюбилей" Открытие РАСО
26 мая в 18:00
"Бетховен. НЕюбилей" РАСО
29 мая в 17:00
"Юные таланты" Оркестр "Дон"
ТЕАТР КУКОЛ ИМ. БЫЛКОВА
(пер. Университетский, 46)
2 мая в 11:00
Репка
3, 24 мая в 11:00
Гуси-лебеди/Свободное размещение
4 мая в 11:00, 13:00
Волшебная лампа Аладдина
5 мая в 11:00, 13:00
Теремок
7 мая в 11:00
Ай да Петушок!
8 мая в 11:00
Курочка Ряба
10 мая в 11:00
Волк и козлята
11 мая в 11:00, 13:00
Колобок-шоу
12 мая в 11:00, 13:00
Дюймовочка
14 мая в 11:00
Принцесса на горошине
15 мая в 11:00
У страха глаза велики
16 мая в 11:00
Марьюшка и баба Яга
17 мая в 11:00
Страусенок
18 мая в 11:00, 13:30
Буратино
19 мая в 11:00, 13:00
Мама для мамонтенка
21 мая в 11:00
БЛИН-МОЛОДЕЦ
22 мая в11:00
Проделки кумушки лисы
23 мая в 11:00
Пират Сладкоежка
25 мая в 11:00, 13:00
Доктор Айболит
26 мая в 11:00, 13:00
Премьера! музыкальное шоу "Три поросенка"
28 мая в 11:00
Волшебный колосок
29 мая в 11:00
Золотой чай
30 мая в 11:00
Премьера "Как Маша поссорилась с подушкой"
31 мая в 11:00
Иван-Царевич и Серый Волк
В городе пройдет множество представлений.Фото: Олег ЗОЛОТО
РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ
ул. Большая Садовая, 79, т. (863) 240-52-13, пл. Свободы, 14/2, пер. Газетный, 47
Основная экспозиция (постоянно)
Основная экспозиция представлена 8-ю крупными разделами, но пока работают только эти выставки: «Музей Археологии», «Эпоха Средневековья на Дону» (5-17 вв. н.э.), «История, традиции и быт донского казачества», «Южный провинциальный город».
Адрес: пл. Свободы, 14.
Экспозиция открытого хранения "Фарфор"
Период работы выставки: постоянно
Коллекция российской фарфоровой посуды является самой крупной в составе фонда «Бытовое стекло». В данном собрании представлены основные марки фарфора: Императорский фарфоровый завод, заводы Ф.Я. Гарднера, М.С. Кузнецова (различные фабрики), братьев Корниловых, Широбокова. Эта коллекция весьма значительна как по количеству, так и по качеству представленных в ней предметов (собраны практически все типы предметов из столовых, кофейных и чайных наборов).
Экспозиция открытого хранения "Музыкальная гостиная"
Экскурсии:
1. "Мелодия музея. В мире механических музыкальных инструментов" - история музыкальной шкатулки, шарманки, граммофона;
2. "Все звуки состоят в родстве" - к Году Греции;
3. "Романса голос осенний" - концерты А. Вяльцевой, Ю. Морфесси, А. Вертинского, И. Юрьевой в Ростове-на-Дону;
4."Выдающиеся музыканты и исполнители на ростовской сцене" (Ф. Шаляпин, Л. Собинов, Н. и М. Фигнер, С. Рахманинов);
5. "50 писем о войне и о любви" - письма М. Штильмана с фронта и музыка военных лет
РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
(ул. Пушкинская, 115 тел.: 8 (863) 240-23-33, ул. Чехова, 60 тел.: 8 (863) 266-45-14)
Постоянная экспозиция
На данный момент проводится реэкспозиция коллекций «Западноевропейское искусство XVII-XIX вв.» и «Искусство Востока» .
«Зарубежное искусство XVII-XIX вв.». Живопись
«Зарубежное искусство XVII-XIX вв.». Графика
«Искусство Востока» (Китай, Япония, Индия) – открытое хранение;
«Декоративно-прикладное искусство Дона»
«Декоративно-прикладное искусство Европы
«Русское искусство. Иконопись XVII-XIX вв.»;
«Русское искусство. Живопись XVII – нач. XX вв.»
*По данным из открытых источников. Подробности, точное время и место мероприятий узнавайте в месте проведения.
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ИСТОЧНИК KP.RU