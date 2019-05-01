2019-05-01T15:07:05+03:00
Общество

«Почему отписываетесь?»: Экс «ВИА Гра» Татьяна Котова обратилась к сбегающим фолловерам

Для привлечения внимания красавица из Ростова-на-Дону приложила пикантный снимок
Ольга КУПОРОВА
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Татьяна Котова в 2006 году стала первой красавицей страны. Фото: kottovaТатьяна Котова в 2006 году стала первой красавицей страны. Фото: kottova
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Экс «ВИА Гра» Татьяна Котова, которая активно ведет свою страницу в Инстаграм (но, увы, ей далеко до Ольги Бузовой), решила выяснить причины, которые заставляют поклонников отписываться.

- У меня есть в подписчиках, как мои друзья и родные люди, так и «старожилы», - написала певица (здесь и далее авторские пунктуация и орфография сохранены). - Иногда замечаю, что те, кто подписан давно (и я в том числе на них) через некоторое время отписываются? Как бы это глупо не звучало, но становится как-то неловко. Если честно в таких ситуациях хочется перед отпиской получать обратную связь? Чтобы понимать почему и зачем?

Для привлечения внимания она опубликовала пикантную карточку. Сработало! Некоторые подписчики признаются, что сбегают, когда контент перестает быть интересным, либо блогеры становятся нудными, "меняют стиль".

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У меня есть в подписчиках, как мои друзья и родные люди, так и старожилы
26031 отметок «Нравится»634 комментариевInstagram

- Например девушка родила и блог стал на 90% про беременность, ребенка, материнство и и.д., а мне это не интересно и не актуально, - пояснила одна из подписчиц. - На что-то просто у меня появилось свое мнение, которое перестало совпадать с мнением блогера и в целом этот человек стал не интересен ..разные причины бывают....

Другие уверили Татьяну, что «она не дождется», а вообще, «побольше таких фото, отписываться не будут». А одна из поклонниц мудро посоветовала певице не переживать: «отпускайте людей, которые от Вас уходят, потому что после них придут другие, которые принесут Вам новое счастье, чему - то научат и т.д. Если эти люди ушли, то значит жизненные уроки с ними пройдены. Отпускайте с миром и любовью их».

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Наконец-то Москва начала радовать первыми лучами солнца.
24603 отметок «Нравится»89 комментариевInstagram

Напомним, на странице в Инстаграм у «Мисс Россия 2006» 448 тысяч подписчиков, сама она читает 1100 страниц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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