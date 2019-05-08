2019-05-08T12:38:28+03:00
Общество

"Ростов-Арена" стала декорациями сериала "Под прикрытием"

В кадр попали поле стадиона, трибуны, ВИП-зона и коридоры
Оксана АРТЕМОВА
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Декорациями сериала стала "Ростов-Арена". Фото: инстаграм sportin.stadiumДекорациями сериала стала "Ростов-Арена". Фото: инстаграм sportin.stadium
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В Ростове-на-Дону продолжаются съемки детективного сериала "Под прикрытием". Горожане то и дело встречают съемочную группу в разных районах города: ангаре для починки самолетов, на развалинах старого вытрезвителя, у бани на Сельмаше. Дошла очередь и до главного стадиона Ростова-на-Дону - "Ростов-Арены".

Декорациями для нескольких сцен стали поле стадиона, зона ВИП и коридоры. Всего съемочная группа провела "на поле" около 15 часов.

Предполагаемая дата выхода сериала на НТВ - весна 2020 года.

Съёмочный процесс длился около 15 часов. Фото: инстаграм sportin.stadium

Съёмочный процесс длился около 15 часов. Фото: инстаграм sportin.stadium

Сюжет истории разворачивается вокруг вневедомственного секретного отдела под руководством полковника Егора Соболя (Павел Трубинер), созданного для борьбы с неуловимой преступной группировкой, возглавляемой мифическим «Призраком», которая своими действиями грозит подорвать стабильность государственного устройства. В этом сложном и запутанном деле Соболю помогают опытные наставники – Глеб Дорохов (Владимир Ильин) и Николай Аксёнов (Андрей Ильин).

За спиной «Призрака» стоят влиятельные люди, а его бойцы всегда оказываются на шаг впереди. Когда кого-то из них загоняют в угол - они предпочитают аресту смерть. Соболю становится очевидным, что его команда имеет дело с идейными фанатиками, для которых «Призрак» - учитель и гуру нового порядка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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