2019-05-14T13:31:44+03:00
Общество

"При Сталине бы уже в Сибирь мчали": в Ростове-на-Дону 9 мая две девушки сорвали баннер с георгиевской лентой

Видео с актом вандализма активно обсуждают в социальной сети
Илья БОГОМОЛОВ
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Стоп-кадр из группы ВК "Ростов Главный".Стоп-кадр из группы ВК "Ростов Главный".
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Возмутительный случай произошел в Ростове 9 мая. Сотрудница одной из организаций выложила в социальные сети запись с камеры видеонаблюдения, как две девушки на улице сорвали поздравительный баннер ко Дню Победы.

- Это событие повергло в шок не только весь наш коллектив, но и наших знакомых и близких... 9 мая в 6:52 утра красивые, хорошо одетые девчушки не старше 16 лет совершили акт вандализма возле нашего офиса: разорвали в клочья нашу георгиевскую ленту - символ памяти о тех, кто отстоял для них этот мир и свободу. Позор, просто позор! Что могло заставить их так поступить?! - написала ростовчанка.

Горожане возмутились такому поступку, отметив, что это результат пропаганды по обесцениванию Победы в Великой Отечественной войне, которая сейчас активно идет в социальных сетях.

- Им в "ютубе" и Интернете уже давно мозги промыли - кто плохой, а кто хороший. Они очень жалеют о победе в ВОВ, думали на "мерсах" рассекать, - пояснил пользователь Евгений.

- При Сталине бы уже в Сибирь мчали, - добавил пользователь Максим.

- Выловить и на Театральной площади пристыдить на весь город! - заключил пользователь Илья.

Вандалки оторвали баннер на 9 мая 9.5.2019 .Ростов-на-Дону Главный

Интересно, что далеко не все комментаторы осудили поступок девушек. Некоторые высказали свои предположения о мотивах девушек.

- Зачем агрессировать на такое? Этот баннер провисел бы пару дней и его бы отправили в мусорку! На это же агрессии не было бы, - написал пользователь Артур. - Откуда вам знать их порыв? Может они считают, что лента должна быть на груди, а на баннере - это кощунство и не уважение. Все резко патриотами стали к 9 мая. А вспомнить и помочь старикам в другие дни?

- Я попытаюсь выдвинуть версию, что юные леди хотели просто украсть плакат целиком, но так как он порвался, они сразу же скрылись с места преступления, - прокомментировал ростовчанин Александр.

Кстати, недавно известный дизайнер Артемий Лебедев обнулил подвиг советской армии и великую Победу. Подробности у колумниста "КП" Дмитрия Стешина.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

В Ростове-на-Дону девушка демонстративно плюнула на храм ради "челленджа"

Жителей Ростова-на-Дону возмутил ролик в социальной сети, на котором девушка демонстративно плюет на двери православного храма, а потом еще становится в позу, аля "посмотрите, что я сделала". На видео также присутствуют два молодых человека, которые дурачатся вместе с блондинкой. Инцидент произошел у Покровской церкви в одноименном сквере в центре южной столицы. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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