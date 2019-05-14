2019-05-16T16:14:19+03:00
Общество

Ростовский блогер Вадим Манукян предложил сделать один "Голос.Дети" для детей из народа, а другой - для чад звезд шоу-бизнеса

Стали известны итоги смс-проверки шестого сезона скандального ТВ-шоу [аудио]
Ольга ГОПАЛО
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Победительницей шоу "Голос. Дети" стала 10-летняя Микелла Абрамова. Фото: Максим ЛиПобедительницей шоу "Голос. Дети" стала 10-летняя Микелла Абрамова. Фото: Максим Ли
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Никаких сомнений не осталось, дочь Алсу победила без всяких смс-накруток. Такие результаты озвучил партнер Первого канала. Насколько это было ожидаемо и как теперь поднять шоу «Голос. Дети» на новый уровень? Об этом мы поговорили с экспертом совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ, известным ростовским блогером Вадимом Манукяном.

- Я знал, что будет такой результат, а именно что он не покажет никакой фальсификации, - сходу заявил газете "Комсомольская правда-Ростов" Вадим. - Безусловно, так называемая накрутка, была связана с тем, что звезды шоу-бизнеса, друзья Алсу, на своих страничках в социальных сетях призывали фанатские движения голосовать за дочь певицы Микеллу Абрамову. И это повлияло на исход голосования. В самих цифрах по смс-голосам никаких нарушений быть не могло. Надо было рассматривать: являлся ли такой призыв нарушением правил. Другой вопрос, что дети, оказавшиеся в финале, были не в равном положении: за одного ребенка был брошен весь ресурс шоу-бизнеса, а за других, по сути, никого. И это вызывает большие вопросы.

- Но разве не каждый родитель, имея похожие связи, так бы не поступил на месте Алсу?

- На мой взгляд, если бы четко в правилах проведения конкурса было прописано, что взрослые не имеют право при помощи соцсетей влиять на конкурс, тогда были бы вопросы к этим результатам. Любые взрослые хотят помочь своему ребенку, просят об этом знакомых и близких. Это не ново. Но сейчас надо ставить вопрос о том, что в следующем «Голос. Дети» должен быть полный запрет на агитацию кого-либо через соцсети. Тогда никто публично не сможет призвать голосовать. Голосование будет прямым. И давайте не забывать о том, что все с самого начала знали, что Микелла дочь Алсу. И это преимущество медийной мамы перед другими. Участники изначально были не в равных положениях.

- И тогда какой выход?

- Я предлагаю разделить этот конкурс на две части. В одной - дети из народа, а во второй - звезд шоу-бизнеса. Таким образом, последние могут голосовать и бороться фанатскими группами друг против друга. Показывать каждых с разницей в неделю. А потом выбрать финалистов и сравнить результаты. Мне кажется, такой контент будет взаимодополнять друг друга. Это будет интересно и с точки зрения рейтингов, и будет определенная справедливость. Но главное - в каждом из двух конкурсов дети окажутся в равных положениях!

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А еще мальчуган активно репетирует — и вместе с сестрой устраивает домашние концерты, которые только в Инстаграмме набирают тысячи лайков. (подробности)

Итоги смс-проверки результатов шестого сезона «Голос. Дети» Первого канала прокомментировал ростовский блогер Вадим Манукян

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ИСТОЧНИК KP.RU

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