В Ростове-на-Дону пожарные сняли с верхушки дерева енота, просидевшего там два дня

В Ростове-на-Дону ищут владельца енота, которого выручили пожарные, сняв с верхушки дерева. Спасательная операция проходила в парке у Северного водохранилища.

- Поступила информация от очевидцев о том, что уже два дня на деревьях обитает енот. Ростовчане безуспешно пытались уговорить его спуститься, он никак не реагировал на угощения, был напуган, - рассказали в службе спасения - Было решено снять животное с помощью коленчатого подъемника.

На выручку отправились спасатели-инструкторы ближайшей пожарной части. Они подогнали машину к месту, после чего добрались до верхушки с помощью подъемника и, после нескольких попыток (животное активно сопротивлялось), схватили хищника. Так как пожарные не могли содержать рычащего найденыша в своей части, хвостатого красавчика определили в енотокафе, дав временную кличку Ракета — за характер и быстроту, которые он проявил, пытаясь скрыться от спасателей, ну а потом также молниеносно сломал шаткий шкаф в служебном помещении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/709095" frameborder="0"></iframe> В Ростове спасли енота, который просидел два дня на дереве.

Предполагают, что мальчик содержался в домашних условиях, так как выглядит достаточно хорошо. Но, увы, пока в городе никто не попросил о помощи в розыске животного. Есть версия, что от него избавились, когда малыш стал проявлять характер.

- Ему меньше года, домашний, ухоженный, - пояснили в енотокафе, где сейчас находится Ракета. - Похоже, это один из тех случаев, когда заводят енотов, а как они подросли, стали активно изучать мир, просто избавляются, выбрасывают на улицу... Ведь изучение мира, если не заниматься, не показывать, что можно, а что нельзя, приводит к погрому квартиры... Что с Ракетой? Он в стрессе, ведет себя агрессивно, пока изолирован от наших остальных енотов, но будем постепенно приучать.

Волонтеры все же надеются, что настоящий владелец Ракеты объявится и заберет его домой.

НАША СПРАВКА

Еноты - род хищных млекопитающих семейства енотовых. Зверек достигает размеров небольшой собаки, у этого хищника отличное зрение, слух, цепкие лапки, позволяющие быстро забраться на дерево, причем животное вполне может разогнаться до скорости 30 километров в час (при наличии особой опасности и отсутствии другого способа скрыться). В природных условиях еноты предпочитают жить в лесу, очень часто селятся рядом с водоемами.

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