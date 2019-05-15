Охотники за печеньками на видео: как еноты Еша и Стеша воруют вкусняшки

Первым на преступный путь встал енот Еша, который еще малышом поселился в семье ветеринарного доктора Алексея Кротова из Ростова-на-Дону. Ешу интересует все, что плохо лежит, но особенно - вкусняшки в виде печенек и орешек.

- Их может кушать круглыми сутками, только подавай, - смеется хозяйка Надежда, она же супруга доктора Кротова. - Мы специально прячем печеньки в разные места, зная насколько ему нравится их находить.

Два года назад ростовчане взяли в свою большую и дружную семью еще и красотку Стешу. Она сразу стала напарницей хвостатого охотника за вкусняшками. Они вдвоем регулярно совершают набеги на места, где можно найти сладости (чаще всего это кухня).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/708872" frameborder="0"></iframe> Стащил печеньку-1.

Сейчас они живут ветеринарной клинике, где регулярно играются с хвостатыми посетителями, шкодят, ну и, конечно, воруют сладости. Наблюдать за парочкой хитрецов можно бесконечно, а владельцы любят их снимать на видео и делиться в социальных сетях.

- Хотим предупредить. На них смотреть со стороны забавно, но, на самом деле, мы не советуем заводить тех же енотов людям, не обладающим специальными познаниями, - говорит Надежда. - Это все-таки большой труд и ответственность.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/708882" frameborder="0"></iframe> Ужин на двоих.

НАША СПРАВКА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/708887" frameborder="0"></iframe> Выбор вкусняшки.

Еноты - род хищных млекопитающих семейства енотовых. На территории Евразии и, в частности, в России единственный вид - полоскун. Зверек достигает размеров небольшой собаки, у него густой мех, что становилось причиной охоты на енотов. У этого хищника отличное зрение, слух, цепкие лапки, позволяющие быстро забраться на дерево, причем животное вполне может разогнаться до скорости 30 километров в час. Правда, при наличии особой опасности и отсутствии другого способа скрыться. В природных условиях еноты предпочитают жить в лесу, очень часто селятся рядом с водоемами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/708891" frameborder="0"></iframe> Как Еша отбирает вкусняшку.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростове-на-Дону ищут хозяина енота, которого спасатели сняли с верхушки дерева

Предполагают, что мальчик содержался в домашних условиях, так как выглядит достаточно хорошо (подробности)