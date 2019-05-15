2019-05-16T12:23:35+03:00
Общество

Охотники за печеньками на видео: как еноты Еша и Стеша воруют вкусняшки

Хвостатые преступники вызывают только умиление [видео]
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Еша в поисках вкусности. Фото: клиника доктора КротоваЕша в поисках вкусности. Фото: клиника доктора Кротова
Изменить размер текста:

Первым на преступный путь встал енот Еша, который еще малышом поселился в семье ветеринарного доктора Алексея Кротова из Ростова-на-Дону. Ешу интересует все, что плохо лежит, но особенно - вкусняшки в виде печенек и орешек.

- Их может кушать круглыми сутками, только подавай, - смеется хозяйка Надежда, она же супруга доктора Кротова. - Мы специально прячем печеньки в разные места, зная насколько ему нравится их находить.

Два года назад ростовчане взяли в свою большую и дружную семью еще и красотку Стешу. Она сразу стала напарницей хвостатого охотника за вкусняшками. Они вдвоем регулярно совершают набеги на места, где можно найти сладости (чаще всего это кухня).

Стащил печеньку-1.

Сейчас они живут ветеринарной клинике, где регулярно играются с хвостатыми посетителями, шкодят, ну и, конечно, воруют сладости. Наблюдать за парочкой хитрецов можно бесконечно, а владельцы любят их снимать на видео и делиться в социальных сетях.

- Хотим предупредить. На них смотреть со стороны забавно, но, на самом деле, мы не советуем заводить тех же енотов людям, не обладающим специальными познаниями, - говорит Надежда. - Это все-таки большой труд и ответственность.

Ужин на двоих.

НАША СПРАВКА

Выбор вкусняшки.

Еноты - род хищных млекопитающих семейства енотовых. На территории Евразии и, в частности, в России единственный вид - полоскун. Зверек достигает размеров небольшой собаки, у него густой мех, что становилось причиной охоты на енотов. У этого хищника отличное зрение, слух, цепкие лапки, позволяющие быстро забраться на дерево, причем животное вполне может разогнаться до скорости 30 километров в час. Правда, при наличии особой опасности и отсутствии другого способа скрыться. В природных условиях еноты предпочитают жить в лесу, очень часто селятся рядом с водоемами.

Как Еша отбирает вкусняшку.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростове-на-Дону ищут хозяина енота, которого спасатели сняли с верхушки дерева

Предполагают, что мальчик содержался в домашних условиях, так как выглядит достаточно хорошо (подробности)

Ростов-на-Дону: енот в клинике-1.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Губернатор Александр Дрозденко: «Экономический рост позволяет Ленинградской области выполнить задачи, поставленные нацпроектами»
На встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым глава региона рассказал о строительстве социальных объектов, дорог и развитии здравоохранения
Новости 24
«Императрица с большой буквы!»: Ирина Аллегрова опубликовала уникальное ретро-фото
В Ростовской области умерли 3 755 дончан с диагнозом ВИЧ
В Ростове-на-Дону у понтонного моста спасатели выручили мужчину, который едва не утонул
Ответственность за коммунальный фонтан в центре Ростова-на-Дону понесут жильцы пострадавшего дома
Отключение света 17 мая 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
В Ростовской области два человека отравились сморчками
Под Ростовом на «Самбекских высотах» впервые военные покажут «танковый вальс»
Ограничение проезда в Ростове-на-Дону май-август 2019: где и когда
В Ростове-на-Дону задержали приезжего парня, который во время драки ограбил прохожего
В Ростовской области зарегистрировано семь случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, которого подозревают в серии краж из автомобилей
В центре Ростова-на-Дону Toyota RAV 4 провалилась в асфальт
В Ростове-на-Дону расскажут, как пройдет День выпускника ЮФУ-2019
Финалист шестого сезона «Голос. Дети» Роберт Багратян выступил на «Ростов Арене»
Банк УРАЛСИБ увеличил сумму кредита наличными без подтверждения дохода до 300 тысяч рублей
«Ростелеком» на Юге организовал видеоконференцию для ветеранов Великой Отечественной войны
Экс-замглавы администрации Шахт отделался условным сроком за коррупционное преступление
В Ростове-на-Дону водитель достал из-под капота жирную крысу