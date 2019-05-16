В Ростове-на-Дону у чемпиона мира по боксу Дмитрия Кудряшова угнали Lexus за семь миллионов рублей
Кувалде испортили настроение. Вместо того, чтобы готовится к бою за титул чемпиона мира, 34-летний Дмитрий Кудряшов вынужден общаться с полицейскими Ростова-на-Дону в качестве потерпевшего. Неизвестные угнали его дорогой внедорожник, который был припаркован на улице Батуринской (Железнодорожной район). Согласно неофициальным данным, это случилось около двух недель назад, но кинулись только после майских праздников.
- По факту возбуждено уголовное дело, сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, - пояснили в ГУ МВД России по Ростовской области. - Местонахождение автомобиля (Lexus LX-450 стоимостью около семи миллионов рублей - автр.) пока не установлено.
Напомним, Дмитрий «Русская кувалда» Кудряшов 16 июня в Екатеринбурге проведет поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе против Илунги Макабу из Конго. Шансы весьма высоки. На счету уроженца Волгодонска 23 победы на профессиональном ринге (при двух поражениях).
Сам он пока никак не прокомментировал произошедшее, все его посты в Инстаграме посвящены предстоящему сражению за титул.
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ИСТОЧНИК KP.RU