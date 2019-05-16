2019-05-16T17:58:10+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону у чемпиона мира по боксу Дмитрия Кудряшова угнали Lexus за семь миллионов рублей

Полицейские возбудили уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Чемпион мира по версии WBC Silver в первом тяжелом весе остался без машины. Фото: dmitry__kudryashovЧемпион мира по версии WBC Silver в первом тяжелом весе остался без машины. Фото: dmitry__kudryashov
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Кувалде испортили настроение. Вместо того, чтобы готовится к бою за титул чемпиона мира, 34-летний Дмитрий Кудряшов вынужден общаться с полицейскими Ростова-на-Дону в качестве потерпевшего. Неизвестные угнали его дорогой внедорожник, который был припаркован на улице Батуринской (Железнодорожной район). Согласно неофициальным данным, это случилось около двух недель назад, но кинулись только после майских праздников.

- По факту возбуждено уголовное дело, сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, - пояснили в ГУ МВД России по Ростовской области. - Местонахождение автомобиля (Lexus LX-450 стоимостью около семи миллионов рублей - автр.) пока не установлено.

Напомним, Дмитрий «Русская кувалда» Кудряшов 16 июня в Екатеринбурге проведет поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе против Илунги Макабу из Конго. Шансы весьма высоки. На счету уроженца Волгодонска 23 победы на профессиональном ринге (при двух поражениях).

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Сам он пока никак не прокомментировал произошедшее, все его посты в Инстаграме посвящены предстоящему сражению за титул.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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