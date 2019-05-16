В Ростове-на-Дону у чемпиона мира по боксу Дмитрия Кудряшова угнали Lexus за семь миллионов рублей

Кувалде испортили настроение. Вместо того, чтобы готовится к бою за титул чемпиона мира, 34-летний Дмитрий Кудряшов вынужден общаться с полицейскими Ростова-на-Дону в качестве потерпевшего. Неизвестные угнали его дорогой внедорожник, который был припаркован на улице Батуринской (Железнодорожной район). Согласно неофициальным данным, это случилось около двух недель назад, но кинулись только после майских праздников.

- По факту возбуждено уголовное дело, сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, - пояснили в ГУ МВД России по Ростовской области. - Местонахождение автомобиля (Lexus LX-450 стоимостью около семи миллионов рублей - автр.) пока не установлено.

Напомним, Дмитрий «Русская кувалда» Кудряшов 16 июня в Екатеринбурге проведет поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе против Илунги Макабу из Конго. Шансы весьма высоки. На счету уроженца Волгодонска 23 победы на профессиональном ринге (при двух поражениях).

dmitry__kudryashov @protas81 говорит так: любишь бить,люби и саночки толкать

Сам он пока никак не прокомментировал произошедшее, все его посты в Инстаграме посвящены предстоящему сражению за титул.

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