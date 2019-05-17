2019-05-17T13:36:56+03:00
Общество

У трассы «Дон» запустят понтонную переправу рядом с аварийным мостом через реку Северский Донец

Мостовая конструкция с трещинами полностью закрыта для движения
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В городе Каменск-Шахтинский готовятся возводить временный двухполосный мост через реку Северский Донец. Фото: Правительство РОВ городе Каменск-Шахтинский готовятся возводить временный двухполосный мост через реку Северский Донец. Фото: Правительство РО
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Хорошая новость для тех, кто собирается в Каменск в ближайшее время, но боится попасть в большую пробку из-за аварийного моста на трассе "Дон". Дорожники обещают открыть понтонную переправу через реку Северский Донецк уже на следующей неделе. Сам понтон уже собран и установлен недалеко от основной переправы, завершают строительство автомобильных подходов.

- Кроме того, приступили к возведению временного моста, - пояснили дорожники. - По нему смогут двигаться как легковые, так и грузовые машины. Для его строительства будут использованы металлоконструкции временного моста через Керченский пролив.

Новый объект длиной 362 метра построят в отметке существующих съездов. Как сообщили в правительстве, сейчас на строительную площадку перебрасывается техника, конструкции пролетных строений. Для производства работ потребуется порядка двух месяцев.

- Привлечены силы дорожных организаций, Минобороны, МЧС, - сообщил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов. - В настоящее время реализуется комплекс мероприятий, которые должны нивелировать заторовые явления на федеральной магистрали.

Машины выстраиваются друг за другом на несколько километров. Фото: ВК, паблик "Подслушано в Каменске-Шахтинском".

Машины выстраиваются друг за другом на несколько километров. Фото: ВК, паблик "Подслушано в Каменске-Шахтинском".

Заторы на трассе «Дон» из-за реверсивного движения достаточно большие. Потому водителей просят планировать поездку с запасом времени, либо корректировать маршрут передвижения.

Напомним, в середине апреля выяснилось, что по мостовому переходу, построенному в 1966 году, нельзя ездить из-за угрозы его обрушения (в Каменске-Шахтинском из-за этого даже ввели режим чрезвычайной ситуации). На данный момент для проезда открыт только левый мост (931-ый км трассы), а правый закрыт на комплексную реконструкцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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