2019-05-20T11:39:44+03:00
Общество

Сигареты, семечки, газета: под Ростовом-на-Дону поисковики нашли контейнер с вещами стрелка немецкой дивизии «Эдельвейс»

Контейнер пролежал в окопе больше 75 лет [видео]
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Раскопки идут у села Надежда Матвеево-Курганского района. Фото: "Миус-Фронт"Раскопки идут у села Надежда Матвеево-Курганского района. Фото: "Миус-Фронт"
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Поисковики, которые ведут раскопки на линии «Миус-Фронта» (Матвеево-Курганский район, у хутора Надежда), сообщили об интересной находке. На дне окопа они обнаружили немецкую «жировку» - контейнер, который выдавался солдатам вермахта для хранения маргарина или жира. Он полагался каждому солдату.

- В пластиковом контейнере находились часть газеты, семечки, а также сигареты - рассказал «КП-Ростов» Андрей Кудряков, руководитель движения «Миус-Фронт». - Признаюсь, таких находок мы еще не делали. Благодаря тому, что «маргаринница» была очень герметична, личные вещи и сигареты в хорошем состоянии.

Поисковики полагают, что владелец контейнера был убит, либо ранен, а его самого забрали, прихватив оружие.

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Секрет стрелка дивизии Эдельвейс. Что немецкий солдат хранил в оранжевом контейнере
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- Явно вещи не сам оставил, - считает Андрей Кудряков. - Потому как в те года сигаретами не разбрасывались.

Волонтеры пока не определились, где будет храниться «жировка» с личными вещами стрелка. А вот в качестве эксперимента рискнули и попробовали табак, пролежавший в земле свыше 75 лет, говорят, сохранность отличная и «достаточно мягкий».

Напомним, «Эдельвейс» - это 1-я горнострелковая дивизия вооруженных сил Третьего рейха, укомплектованная коренными жителями горных районов Южной Германии, Баварии и Австрии. Название пошло по эмблеме - цветка эдельвейса. Известно, что стрелки активно защищали линию «Миус-Фронта». На месте, где сейчас ведут работы поисковики, шли ожесточенные бои, в 1942 и 1943 годам немецкий оборонительный рубеж несколько раз захватывали красноармейцы, но потом отступали, пока окончательно не выбили противника летом 1943-го.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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