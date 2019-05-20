В Ростове-на-Дону разберут стену здания, с которой падали кирпичи на домик пенсионерки

84-летней ростовчанке Зинаиде Окрочковой восстановили пробитую крышу. Ранее, перед 9 мая, "Комсомолка" написала о пенсионерке, которая своими глазами видела ужасы войны, но в наши мирные дни страдает от коммунальных ужасов. Кирпичи, упавшие с соседнего здания, повредили кровлю ее маленького дома в центре города. Кроме того, пожилая женщина, передвигающаяся на ходунках, уже 13 лет не может спуститься по старой железной лесенке со своего порога, чтобы просто подышать воздухом на улице.

После публикации "КП" к ростовчанке наведались сотрудники Технадзора, ЖКХ и управляющей компании и оценили масштабы бедствия. Крыша была отремонтирована 15 мая. Благодаря этому, у пенсионерки теперь станет на одну комнату больше, так как раньше из-за дырявой кровли она перестала пользоваться спальней. Чтобы ЧП не повторялось, специалисты прислушались к просьбам ростовчанки и решили разобрать стену, соседнего здания, с которого падали кирпичи. Это произойдет уже на текущей неделе. Также женщине переклеят обои, пострадавшие, когда в дом через крышу попадала талая вода.

Из-за пробитой крыши пенсионерке пришлось отказаться от одной комнаты.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

- К сожалению, сделать пандус ко входу в квартиру Зинаиды Михайловны не представляется возможным. Если все построить по правилам, то он протянется через улицу, прямо на дорогу, - пояснили "КП" в Управлении социальной защиты населения Ленинского района Ростова. - Соцработник предложила женщине помогать ей спускаться на улицу во время своих визитов, два раза в неделю.

В соцзащите добавили, что пенсионерке не раз делали предложение перевезти ее дом-интернат для престарелых, где осуществляется постоянный уход за стариками, и имеются все необходимые технические условия, тот же пандус. Однако, ростовчанка упорно не хочет покидать свой дом, несмотря на все коммунальные проблемы.

Женщина не может выйти из дома, так как на ходунках нельзя спуститься по этой лестнице.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

- Спасибо большое "Комсомольской правде" за то, что услышали и помогли достучаться до чиновников, - поблагодарила газету Зинаида Окрочкова. - Теперь я хотя бы не буду бояться, что однажды ночью крыша рухнет мне на кровать.

Зинаида Михайловна еле-еле передвигается по дому на ходунках.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

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"Живу без воздуха": в Ростове-на-Дону дитя войны 13 лет не может выйти на улицу

Коренная ростовчанка, она встретила Великую Отечественную войну в шестилетнем возрасте. Их дом в Ленгородке разбомбили, папа пропал без вести, и мама с двумя дочерьми отправилась в эвакуацию в сторону Сталинграда.

- Не все солдаты на поле боя видели то, что видела я в семь лет своими глазами. На всю жизнь врезалась в память картина... Идут люди по степи, а там в поле росли красные маки. Тут вдруг налетают "мессершмиты" и бомбят нас... И вот кругом лежат убитые в этих красных маках - то ребенок без головы, то мертвая мать с плачущим над ней сынишкой, - со слезами на глазах рассказывает пенсионерка. - Мы чудом выжили, ночевали в лесу, но под Сталинградом нас поймали фашисты. Маму повесили, а я попала в детский дом, потом меня в 1949-ом прабабушка забрала обратно в Ростов. Я работала с 14 лет, по камушкам разбирала наш город после бомбежек. (подробности)